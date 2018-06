Rabobank: handelsplatform in blockchain klaar voor productie

We.trade, het vorig jaar gelanceerde Europese handelsplatform op blockchainbasis, is klaar voor productie. De Rabobank, de enige Nederlandse partner in het we.trade consortium, verwacht het later deze maand bij de eerste klanten te kunnen introduceren, meldt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer.

We.trade is een initiatief van 9 banken (Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Societé Generale en UniCredit), samen actief in 11 Europese landen. Rabobank is de enige Nederlandse participerende bank. IBM bouwde het platform. Draijer: “Met we.trade lopen onze klanten minder risico’s bij internationale handel. Alle transacties worden digitaal beheerd en dankzij de grote transparantie van het blockchain-platform is het voor de aangesloten banken makkelijker financiering en garanties te bieden.”

Het platform verbindt bij een handelstransactie betrokken partijen naadloos met elkaar. Zakelijke partners kunnen elkaar vinden op het platform en transacties afsluiten. Ze kunnen elkaar opzoeken en hun handelsgegevens invullen, zoals leveringsdatum, betalingsdatum, enz. Als ze een bankproduct willen gebruiken, zoals een gegarandeerde betaling of werkkapitaalfinanciering, kunnen ze dit via het platform gemakkelijk aanvragen bij de bank. Nadat ze alle gegevens hebben ingevoerd, ontvangen de banken van de klanten het verzoek om de transactie af te wikkelen. Als aan de voorwaarden van het smart contract – op de blockchain – is voldaan, wordt de betaling automatisch geactiveerd.

Toekomst

Draijer ziet meer mogelijkheden: “Ons doel is een open netwerk te faciliteren dat wereldwijd het vertrouwen in handelsfinanciering vergroot. In de toekomst kunnen we met blockchain ook verbinding maken met grenspolitie, certificering- en kwaliteitsagentschappen en logistieke bedrijven. Het hele handelsecosysteem raakt meer verbonden.” We.trade is het eerste platform waarmee Rabobank daadwerkelijk met blockchain in productie is. Draijer geeft aan dat de bank daarnaast een groot aantal andere blockchain-initiatieven in de innovatie lifecycle kent, “variërend van spontane ideeën, experimenten, prototypes tot volledige oplossingen”.

Zo liet de bank vorige week dinsdag op de vastgoedbeurs Provada weten een prototype te hebben ontwikkeld van een portaal voor contract- en huurinformatie in combinatie met blockchaintechnologie. De gegevens worden hierbij door de verhuurder in een vroeg stadium gedigitaliseerd, gestructureerd vastgelegd en vervolgens geregistreerd in de blockchain. De verhuurder kan deze gegevens daarna via het portaal beschikbaar stellen aan andere partijen. De bank helpt de vastgoedmarkt daarmee af van de complexe uitwisseling van gegevens die vaak leidt tot fouten en vertraging. Draijer: “We bouwen momenteel 40 prototypes. Vaak samen met partners. We denken, we experimenteren, we zijn proactief bezig met trends in de markt en we zijn niet bang om te leren.”