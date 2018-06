‘ICT-problemen fiscus dwarsbomen belastingherziening’

De problemen waar de Belastingdienst al enige tijd mee kampt, leggen een zware hypotheek op de plannen van de overheid om het belastingstelsel te herzien. Dat stellen belastingambtenaren tegenover de Volkskrant. Delen van het regeerakkoord dreigen op de lange baan geschoven te worden.

Volgens het dagblad wordt het moeilijk om de energiebelasting, de verhuurdersheffing, de BPM en de schenk- en erfbelasting onder handen te nemen. Na eerdere alarmsignalen van de Algemene Rekenkamer en de Belastingdienst zelf geven nu ook ambtenaren aan dat nieuwe belastingmaatregelen doorvoeren een (te) zware opgave is voor de fiscus. De plannen om de verhuurdersheffing voor woningcorporaties afhankelijk te maken van hun investeringen in energiebesparing en andere ‘groene’ maatregelen zouden mogelijk niet in deze kabinetsperiode uitgevoerd kunnen worden. Een woordvoerder van de Belastindienst laat weten dat de uitvoerbaarheid pas te toetsen is als er een westvoorstel ligt. Dat geldt ook voor fiscale prikkels om de beoogde reductie van de CO2-uitstoot te bereiken.

ETM-systeem

Een van de knelpunten is het opzeggen van het onderhoudscontract voor het Enterprise Tax Management (ETM)-systeem voor de inning en teruggaaf van een aantal belastingen, waaronder de dividendbelasting. Leverancier Oracle wil per 1 januari 2020 af van het contract. “ETM kan dan in gebruik blijven, maar het is dan niet meer mogelijk wijzigingen door te voeren. Dit betekent dat geen nieuwe belastingen kunnen worden toegevoegd en er ook geen wijzigingen in bestaande wetten kunnen worden aangebracht”, schrijft de Belastingdienst in het halfjaarverslag. Een vervangend systeem is pas ver in 2021 beschikbaar.

Ook andere systemen schieten tekort. Daardoor is de invoering van een belastingtoeslag op vervuilende dieselauto’s een jaar uitgesteld. De erf- en schenkbelasting gaat door ICT-problemen evenmin op de schop.

Bron: de Volkskrant