3B lanceert cloudoplossing Accountify

3B adviseurs & accountants heeft samen met cloudserviceprovider True het platform Accountify ontwikkeld. Daarmee kunnen accountantskantoren gebruik blijven maken van bestaande softwareoplossingen en toch de stap zetten in de digitale wereld, beloven beide bedrijven.

Accountify is een hybride platform waarop web- en offline applicaties samen worden gebracht in één beveiligde online kantooromgeving. “Waar en op welk device je ook werkt, er blijven geen restjes achter op je computer of die van een klant en al je documenten zijn veilig opgeslagen.” Kantoren kunnen, ongeacht omvang of soort applicaties makkelijk instappen, aldus Accountify, dat beschikt over implementatie- en ICT-consultants. “Bovendien beschikken wij over een e-commercespecialist die het kantoor verder kan helpen bij zijn communicatiewensen met de klant. Instappen zonder ellenlange onderzoeken, zonder specifieke ICT-kennis, eenvoudig meeliften op onze kennis en ervaring, het wiel is uitgevonden.”