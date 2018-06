Nieuw platform voor deurwaardersdiensten MKB’ers en ZZP’ers

De Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders en juridisch dienstverlener OmniLegal starten dinsdag met Yuridis, een platform dat volgens de initiatiefnemers deurwaardersdiensten bereikbaar maakt voor ondernemers. Inmiddels hebben zeventien onafhankelijke deurwaarderskantoren verspreid over heel Nederland zich als partner aangesloten. Doel van Yuridis is om MKB’ers en ZZP’ers laagdrempelig toegang te geven tot deurwaardersdiensten.

Platform

Yuridis werkt als een platform zoals ‘Werkspot’: ondernemers leggen hun vraag of verzoek neer op het platform, waarna een gerechtsdeurwaarder uit de buurt bekijkt hoe deze het beste kan worden opgevolgd. De ondernemer kiest uit het aanbod en wordt na afloop uitgenodigd de afgenomen diensten te recenseren. Door deze beoordelingen te publiceren, geeft Yuridis een transparante kijk op de kwaliteit van de aangesloten kantoren. Doordat de aangesloten deurwaarders zelf MKB’er zijn, weten ze hoe ze ondernemers goed van dienst kunnen zijn.

Drempel naar deurwaarder

Het idee voor Yuridis ontstond doordat de initiatiefnemers constateerden dat met name ZZP’ers en MKB-bedrijven de weg naar de deurwaarder moeilijk vinden. Daarmee schuiven zij oninbaar geachte vorderingen door naar de verliesrekening. Deels ligt dat aan onbekendheid met het werk van een gerechtsdeurwaarder, deels aan het beperkte aantal gevallen waarvoor MKB’ers en ZZP’ers een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Doordat kleine ondernemingen in de regel jaarlijks slechts met enkele gevallen van wanbetaling te maken krijgen, is er weinig animo een structurele samenwerking met een gerechtsdeurwaarder aan te gaan. De incidenten zorgen bij elkaar opgeteld echter voor een behoorlijke verliespost voor het bedrijfsleven. Yuridis brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Meer dan incasso

“De associatie bij een gerechtsdeurwaarder is vaak dat het een laatste redmiddel is, waarbij een goede verstandhouding met de klant op de spits gedreven wordt,” zegt Hans Groenewegen, voorzitter van de Nederlandse Belangenvereniging Gerechtsdeurwaarders. “Gerechtsdeurwaarders zorgen ervoor dat vastgelopen incassotrajecten toch vlot worden getrokken en de betaling waar je recht op hebt, doorkomt. Juist voor kleinere ondernemers kan dat het verschil betekenen tussen winst of verlies.”

De komende maanden wil Yuridis inzicht geven in het vak van deurwaarder. “Er bestaan bij ondernemers misverstanden en er is veel onbekendheid over het werk en het nut van deurwaarders,” zegt Charles Bruns, directeur van Yuridis. “Maar weinigen weten dat een deurwaarder ook oplossingen kan bieden voor (dreigende) juridische conflicten. Ons platform wil dat op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen bij ondernemers.”

De adviesbalie van Yuridis is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar, dus ook op de momenten dat het ondernemers het beste uitkomt, en Yuridis biedt zowel innovatieve doe-het-zelf oplossingen als maatwerk. “Onze partners zijn zonder uitzondering kwaliteitskantoren en goed bekend in de regio waarin de ondernemer is gevestigd,” zegt Bruns. “Doordat deze kantoren zelf MKB-organisaties zijn, herkennen ze zich in de mores en de behoeften van ondernemers.”

Bron: Yuridis