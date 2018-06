Kabinet schaft fiscale aftrekbaarheid CoCo’s af

De vergoeding die banken en verzekeraars betalen over Converteerbare obligaties (CoCo’s) zijn per 1 januari 2019 niet langer fiscaal aftrekbaar, heeft het kabinet vrijdag besloten. CoCo’s zijn obligaties die verliezen absorberen wanneer het kapitaal van een bank of verzekeraar onder een bepaald niveau zakt.

De afschaffing van de maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit levert jaarlijks circa € 150 miljoen op. In augustus wordt besloten op welke wijze deze opbrengst wordt aangewend.

Het besluit past binnen het kabinetsbeleid om banken en verzekeraars te stimuleren om meer eigen vermogen aan te houden ten opzichte van de schulden die zij hebben. Dit sluit aan bij internationale afspraken en adviezen sinds de financiële crisis om banken voor de toekomst weerbaarder te maken. De mogelijkheid om de vergoeding af te trekken past niet langer binnen het ingezette kabinetsbeleid.

Door het afschaffen van de maatregel wordt daarnaast tegemoet gekomen aan de staatssteunbezwaren van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft het voornemen om de staatssteunbezwaren in alle Europese lidstaten met een vergelijkbare specifieke maatregel voor de toekomst te adresseren.