Meer investeringen in start-ups, maar niet in Europa

Wereldwijd is in het tweede kwartaal van dit jaar voor ruim 70 miljard dollar in start-ups geïnvesteerd. Dat is 20% meer dan in het eerste kwartaal. In Europa is juist minder geld in nieuwe ondernemingen gestoken, blijkt uit kwartaalcijfers van KPMG.

Hoewel er meer geld wordt geïnvesteerd, zijn er wel minder financieringstransacties geweest: 3.108 in het tweede kwartaal, ruim 12% minder dan de 3.544 in de eerste drie maanden van 2018. Azië boekte de grootste groei in investeringen. Daar ontvingen start-ups met 36 miljard dollar bijna het dubbele vergeleken met het eerste kwartaal. “Vooral in China waren investeerders actief. Acht van de tien grootste wereldwijde transacties in het tweede kwartaal vonden plaats in China. In de helft van de gevallen ging het om ‘megadeals’, investeringen van meer dan 1 miljard dollar, in Ant Financial, Weltmeister, Pinduoduo en Manbang Group.” Ant Financial ontving met 14 miljard dollar de grootste kapitaalinjectie ooit.

In Europa daalden de investeringen van 6,1 miljard dollar tot 5,6 miljard dollar. Het aantal transacties liep in vergelijkbare mate terug tot 631, tegen 776 in het eerste kwartaal.

Landbouw en auto-industrie in de belangstelling

Er wordt vooral meer geld gestoken in landbouwtechnologie, ziet KPMG. “Investeerders gaan in toenemende mate op zoek naar het financieren van oplossingen voor het probleem van de voedselveiligheid en de behoefte aan meer voedsel door de snelgroeiende wereldbevolking.” Met betere technologieën kunnen landbouwers hun oogsten beter voorspellen, beheersen en vergroten.

De Amerikaanse start-up Faraday Future ontving 2 miljard dollar. Dat geeft volgens KPMG aan dat de autosector ook in de belangstelling staat. “Investeerders krijgen steeds meer oog voor nieuwe technologieën voor zowel elektrische auto’s als zelfrijdende voertuigen. Bovendien kijkt nagenoeg iedere traditionele autofabrikant naar de mogelijkheden die er voor zelfrijdende auto’s op de markt komen, hetzij qua technologie hetzij qua voertuigbeheer. Vooral investeerders als Softbank zijn heel actief in de sector en investeren in een aantal marktleiders tegelijkertijd.”