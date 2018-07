Bond voor Belastingbetalers mag collectieve procedure voeren over box 3 heffing

Staatssecretaris Snel van Financiën laat vandaag per brief de Tweede Kamer laten weten dat hij de procedure van de Bond voor Belastingbetalers inzake de onredelijkheid van Box 3 heffingen, aanmerkt als een massaal bezwaar procedure. Zo meldt de Bond voor Belastingbetalers .

De Bond voor Belastingbetalers mag dan, namens alle belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben aangetekend, een collectieve rechtszaak voeren. Het besluit van de staatssecretaris volgt op de grote toename van het aantal bezwaarschriften. De massaal bezwaarprocedure maakt het proces makkelijker. Iedereen die bezwaar tijdig bezwaar aantekent tegen de box 3-heffing in de belastingaangifte 2017, valt automatisch onder deze procedure.

De bond loopt al jaren te hoop tegen de fictieve rendementsheffing in Box 3. Immers spaarrentes zijn al jarenlang lager dan het fictieve rendement.

In het regeerakkoord van Rutte III is aangekondigd te streven naar een vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijk gerealiseerde rendement. Zo ver is het echter nog niet. De Bond voor Belastingbetalers wordt in deze procedure bijgestaan door Cor Overduin, partner bij Grant Thornton.