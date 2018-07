Betaalgedrag bedrijven verslechterd

Hoewel grote bedrijven sinds MKB’ers sinds een jaar wettelijk verplicht binnen zestig dagen moeten betalen, is het betaalgedrag van bedrijven de afgelopen twaalf maanden juist verslechterd. Dat concludeert Betaalme.nu, het samenwerkingsverband dat streeft naar snellere betalingen aan het MKB.

Betaalme.nu heeft DirectResearch onderzoek laten doen naar het betaalgedrag van bedrijven. Dat is er niet op verbeterd: grote bedrijven hebben met MKB-leveranciers gemiddeld een betaaltermijnen afgesproken van 35 dagen, maar komen pas na 43 dagen met de betaling over de brug. Dat is twee dagen langer dan vorig jaar. Over de betaling moet ook vaker contact worden opgenomen: 30% van de MKB’ers zegt dat vaak of vrijwel altijd te moeten doen, tegen nog 15% vorig jaar. Zo’n 20% krijgt regelmatig de vraag of de betalingstermijn kan worden opgerekt. “De helft zegt afgelopen jaar akkoord te zijn gegaan met een langere betalingstermijn. Toch maken weinig MKB’ers bezwaar tegen een langere betalingstermijn, ondanks dat ze aangeven dat het nadelig is voor hun inkomsten en voor hun liquiditeit.” Daardoor zijn ze kwetsbaarder voor tegenslag: door nu langere betaaltermijnen te accepteren, lopen ze het risico dat ze sneller in de knel komen als de economische groei afzwakt, aldus Betaalme.nu.

Korting bij snel betalen

Snelle betaling is mogelijk, maar dat wordt steeds vaker vergezeld met de vraag of de leverancier dan wel korting wil geven. Dat heeft ruim de helft dit jaar meegemaakt, tegen een op de drie vorig jaar. “Het gaat dan om een gewogen gemiddelde korting van 5% om twee weken sneller betaald te worden.”

Late facturen

MKB’ers zijn wel wat laat met factureren: de helft stuurt pas vijf dagen of later na levering van hun goederen of diensten een factuur. “Sommigen zelfs dertig dagen later.” Ketenfinanciering wordt nauwelijks aangeboden, maar lijkt voor de MKB’er ook niet interessant. Een kwart maakt daar gebruik van als het wel wordt aangeboden. Zelf betalen MKB’ers naar eigen zeggen gemiddeld na 25 dagen.