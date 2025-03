Vrouwen betalen rekeningen sneller dan mannen

Mannen die laattijdig betalen, doen dat bovendien frequenter dan hun vrouwelijke tegenhangers. Meer dan twee op de tien (23%) mannen betaalden afgelopen jaar te laat, terwijl bij de vrouwen dit percentage met minder dan één op de tien (7%) beduidend lager ligt. Dit frequenter laattijdig betalen resulteert dan ook in een hoger gemiddeld schuldbedrag bij mannen. Dit blijkt uit het European Consumer Payment Report van het creditmanagementbedrijf Intrum.

Lagere schuld

“Onze gegevens over telecomschulden waarvoor Intrum bemiddelt, tonen aan dat vrouwen gemiddeld een lagere openstaande schuld hebben (€291) dan mannen (€340), wat een verschil van bijna 15 procent betekent,” zegt Michiel Dietz, Director Markets Benelux. “Bovendien ontvangen we van onze opdrachtgevers in de telecomsector dubbel zoveel dossiers van mannen als van vrouwen.” Slechts een op de tien (7%) mannen zegt dat het regelmatig voorkomt dat een rekening niet op tijd wordt betaald. Bij vrouwen ligt dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk de helft (50%) geeft aan dat laattijdig betalen regelmatig voorkomt.

Oorzaken

Geldgebrek wordt opvallend vaker door vrouwen (29%) dan door mannen (23%) als oorzaak van een betalingsachterstand genoemd. Moedwillig laat betalen in de verwachting dat de schuldeiser toch geen actie zal ondernemen, is daarentegen een typische mannelijke eigenschap: 13 procent van de mannen noemt dit als reden, tegenover slechts 1 procent van de vrouwen. Zeven op de tien (70%) vrouwen betalen een rekening niet tijdig omdat ze deze simpelweg vergeten zijn. Bij mannen komt dit slechts in 38 procent van de gevallen voor.

“Door de betaling van een factuur uit te stellen tot na de vervaldatum, heeft de consument langer de beschikking over zijn geld. Het zijn vooral de mannen die hun leveranciers op deze manier als een soort bank gebruiken. Als bedrijven achteraf betalen aanbieden, weten ze dat de intentie om tijdig te betalen bij vrouwelijke klanten over het algemeen beter is,” aldus Michiel Dietz.

Vrouwen: vaker schuldgevoel

Vrouwen (50%) doen vaker impulsaankopen na het zien van een advertentie op Instagram of andere sociale media dan mannen (48%). Zes op de tien vrouwen geeft bovendien aan tegenwoordig meer spontane aankopen online te doen dan twee jaar geleden. Wanneer vrouwen meer uitgeven aan dingen voor zichzelf dan ze zich kunnen veroorloven, voelt 39 procent zich daar achteraf schuldig over. Bij mannen ligt dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk 53 procent.

Meer vrouwen (77%) dan mannen (54%) beschikken over een financiële buffer om onverwachte kosten van bijvoorbeeld €200 op te vangen. Ook geloven meer vrouwen (50%) dan mannen (46%) dat zij voldoende kunnen sparen voor een comfortabel pensioen. Voor zowel essentiële als luxe uitgaven zeggen vrouwen vaker dan mannen dat zij over voldoende geld beschikken.

Financiële positie

“Deze sterkere financiële positie – en mogelijk ook een groter verantwoordelijkheidsgevoel – zien we terug in de betaling van telecomschulden,” zegt Michiel Dietz. “Bij vrouwen wordt een openstaande factuur gemiddeld 5 procent sneller betaald dan bij mannen. Tegelijkertijd blijven er aanzienlijke individuele verschillen bestaan. Bij Intrum combineren we data, psychologie en technologie om ieder individu de best mogelijke weg naar schuldaflossing te bieden.”

