‘Hoog verloop bedreigt kwaliteit audit’

Volgens onderzoekers Frank Moers en Judith Künneke is het de hoogste tijd dat er in de accountancy aan proactief talentmanagement wordt gedaan. Want de hoge werkdruk zorgt voor een toenemend verloop en daarmee komt de auditkwaliteit zwaar onder druk te staan.

Dat meldt Accountant.nl op basis van een onderzoek door de Foundation for Auditing Research (FAR) naar het hoge verloop van talent binnen de auditpraktijk. Moers en Künneke vrezen een “leiderschapsvacuüm in de sector”. Om dat te voorkomen moet talent eerder worden herkend, moeten er meer managers met impliciete kennis op de werkvloer komen, training on-the-job worden geherintroduceerd en mentoren worden geholpen om constructieve feedback te geven. De uittocht van talent bedreigt volgens de twee onderzoekers niet alleen de kwaliteit van audits bedreigt, maar leidt ook tot vernietiging van menselijk kapitaal binnen auditfirma’s.

Manager is de sleutel

Volgens Moers moeten bedrijven zich de vraag stellen wat zij identificeren als talent, hoe ze het willen behouden en ontwikkelen. Verder is zogeheten impliciete kennis (die lastig is over te dragen) steeds belangrijker, aldus de onderzoekers. Klantcontact wordt onderhouden door senior partners, maar ook door teamleden. “Dat vereist vaardigheden als overtuigingskracht, draagvlak kunnen creëren en een rechte rug houden wanneer dit nodig is. Managers die zelf deze impliciete kennis niet hebben, herkennen het ook niet bij jong talent. De verkeerde mensen krijgen dan promotie, waarmee een vicieuze cirkel wordt gecreëerd waardoor zich onvoldoende leiderschap met de juiste vaardigheden kan ontwikkelen. De manager is de sleutel voor het behoud of verlies van talent.”