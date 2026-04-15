Personalia | Bestuurswisselingen bij de Foundation for Auditing Research

Na tien jaar toegewijde inzet is Henriette Prast op 27 maart teruggetreden als voorzitter van het FAR-bestuur, meldt de FAR. ‘Tijdens haar ambtstermijn heeft Prast een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van FAR tot een toonaangevend platform voor onafhankelijk, datagedreven onderzoek op het gebied van accountantscontrole. Haar leiderschap is van groot belang geweest voor het bevorderen van de samenwerking tussen de academische wereld en de accountantspraktijk, en voor het vergroten van de kwaliteit en impact van onderzoek naar accountantscontrole.’

Steven Maijoor (voorzitter Toezicht en lid van de directie van De Nederlandsche Bank) volgt haar op als bestuursvoorzitter. ‘FAR heeft er vertrouwen in dat Maijoors uitgebreide ervaring op het gebied van toezicht, regelgeving en academisch onderzoek sterke sturing zal bieden voor de volgende fase van de stichting.’

Naast deze wisseling zal ook Robert Knechel (Distinguished Professor en Frederick E. Fisher Eminent Scholar aan de University of Florida Fisher School), jarenlang lid van FAR’s Academic Board, terugtreden. ‘Knechel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de academische koers en internationale positie van FAR’, meldt de organisatie. Hij zal worden opgevolgd door Mark Peecher (Executive Associate Dean of Faculty aan de University of Illinois at Urbana-Champaign – Gies College of Business). ‘Peechers expertise en reputatie op het gebied van auditingonderzoek zullen de academische missie van FAR verder versterken.’

Ook Auke de Bos (partner en bestuurslid bij EY en hoogleraar bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) is teruggetreden als bestuurslid namens EY. Hij zal worden opgevolgd door Nout van Es (partner en bestuurslid bij EY).

Daarnaast zal Peter Hopstaken (partner bij Forvis Mazars), bestuurslid namens niet-Big4-kantoren, zijn functie neerleggen. In de board meeting van juni 2026 zal worden bepaald door wie hij wordt opgevolgd om ervoor te blijven zorgen dat de niet-Big4-kantoren worden vertegenwoordigd binnen de governance-structuur van FAR.

‘De FAR bedankt Henriette Prast, Robert Knechel, Auke de Bos en Peter Hopstaken voor hun uitstekende bijdragen’, laat de FAR weten. ‘Hun inspanningen zijn van essentieel belang geweest bij het gezamenlijk creëren van kennis en het verdiepen van inzichten over het accountantsberoep. Tegelijkertijd heet FAR Steven Maijoor, Mark Peecher en Nout van Es van harte welkom. De stichting kijkt ernaar uit om met haar nieuwe leiderschap verder te werken aan het versterken van haar missie om de controlekwaliteit te verbeteren door middel van hoogwaardig, onafhankelijk onderzoek.’

De Foundation for Auditing Research faciliteert onafhankelijk academisch onderzoek dat gericht is op het verbeteren van de controlekwaliteit en het verder ontwikkelen van het accountantsberoep door samenwerking tussen de academische wereld en accountantsorganisaties.

