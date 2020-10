‘Zorg zit te springen om finance-talent’

Volgens wervings- en selectiebureau Robert Walters liggen er voor pas afgestudeerde finance-specialisten grote kansen in de zorgsector. ‘Zorginstellingen zijn keihard op zoek naar gekwalificeerde medewerkers voor de zorgadministratie, zoals DBC-adviseurs en nieuw-opgeleide senior zorgadministrateurs.’

De zorgadministratie is een relatief onbekende tak binnen finance, zegt recruitmentspecialist Stephen van Laar. ‘Bij elke medische behandeling moet een hele administratie in gang gezet worden. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook alle andere zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen en gemeentes hebben zorgadministratie-medewerkers in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgdeclaraties, het verwerken van de aanmeldingen van nieuwe patiënten, maar ze hebben bijvoorbeeld ook contact met gemeentes over subsidies.’

Werk wordt complex

Volgens Van Laar heeft de privatisering van de zorg gezorgd voor een tekort aan administratief personeel. ‘Een paar jaar geleden konden mensen bijvoorbeeld vanuit de receptie doorgroeien naar een baan op de zorgadministratie. Maar omdat zorginstellingen nu op een commerciële manier moeten werken is het werk zo complex geworden dat zorginstellingen op zoek moeten naar nieuwe medewerkers op hbo- en wo-niveau. Veel van de huidige medewerkers stromen door naar andere financiële functies binnen de zorg, en de ‘zorgadministrateur nieuwe stijl’ moet de afdeling op een andere manier gaan inrichten.’

Zorgadministratie? Nooit van gehoord

Kenmerken van die nieuwe administrateur zijn het kunnen optimaliseren van processen, cijfermatig en analytisch ingesteld zijn en stevig in je schoenen staan. Volgens Van Laar hebben veel studenten nog nooit van de zorgadministratie gehoord omdat het een nieuw werkveld is. ‘En bij hogescholen en universiteiten bestaat er nog geen opleiding voor. Er zijn nu leertrajecten waarin je, na het behalen van je bachelor of master, kunt starten in een junior functie op de zorgadministratie, en tegelijkertijd een post-hbo opleiding zorgadministratie te volgen.’

Hogere salarissen

Van Laar geeft aan dat de startsalarissen hoger liggen dan commerciële organisaties in de financiële sector. ‘Met een bachelor verdien je als starter rond de 2500 euro, als je een master hebt dan kun je binnen een paar jaar 3500 euro verdienen.’