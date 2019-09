Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties in woningcorporatiesector neemt toe

In 2018 nam het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties in de woningcorporatiesector toe tot 19,6%. In 2016 was dit nog 9,5%. Dat meldt de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) op basis van een eigen analyse. Naast de 6 grote accountantsorganisaties zijn er 9 kleinere accountantsorganisaties in de sector werkzaam. De 9 kleinere accountantsorganisaties bedienen vooral de kleine woningcorporaties. Op basis van het aantal verhuureenheden (bijvoorbeeld woningen en garages) van de corporaties is het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties met 3,4 procent wel een stuk lager.

BDO

In 2018 huurden de meeste woningcorporaties BDO in voor controlewerkzaamheden. Dat kantoor is sinds 2016 zowel marktleider op basis van het aantal corporaties als op basis van het aantal verhuureenheden: het marktaandeel bedroeg in 2018 26,3% van het aantal woningcorporaties en 30,2% van het aantal verhuureenheden. De individuele accountant met het grootste marktaandeel op basis van zowel het aantal woningcorporaties als op basis van het aantal verhuureenheden is ook afkomstig van BDO.

Deloitte had op basis van het aantal corporaties een marktaandeel van 16,0%. Op basis van het aantal verhuureenheden hebben PWC (22,3%) en Deloitte (13,9%) na BDO het grootste marktaandeel.

Individuele accountants

De Parlementaire enquête Woningcorporaties (2013/2014) besteedde aandacht aan het aantal corporaties dat individuele accountants kunnen controleren. Uit de analyse over 2018 blijkt dat het aantal corporaties per accountant in de top van de lijst weer iets is gestegen ten opzichte van 2017.

Span of control

Ook de Autoriteit Woningcorporaties vindt het belangrijk dat accountantsorganisaties voldoende aandacht hebben voor de ‘span of control’ van individuele accountants. De aanbeveling van de Parlementaire enquêtecommissie om woningcorporaties als organisaties van openbaar belang (OOB) aan te merken is recent van kracht geworden met het Besluit uitbreiding OOB’s. Dit besluit houdt in dat woningcorporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden vanaf het verslagjaar 2020 als OOB worden aangemerkt.

De Aw steunt bij het toezicht op woningcorporaties op de controlewerkzaamheden van accountants. Deze controlewerkzaamheden zijn beschreven in het accountantsprotocol dat is opgenomen als bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

Bron: Aw