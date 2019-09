Belastingdienst geeft tips over de vernieuwde kleineondernemersregeling

De Belastingdienst heeft tips gepubliceerd voor ondernemers die willen bepalen of ze voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in aanmerking komen of niet. De nieuwe KOR vervangt de huidige KOR die ondernemers recht gaf op een korting op de BTW. Om per 1 januari 2020 gebruik te kunnen maken van de nieuwe KOR dienen ondernemers dit vóór 20 november kenbaar te maken.

‘Steeds meer mensen starten een eigen onderneming’, licht de fiscus toe.

‘Het eerste half jaar van 2019 registreerde de Kamer van Koophandel ruim 118.000 nieuwe ondernemingen, een stijging van 11 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook voor startende ondernemers is de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) mogelijk interessant. Deze regeling geeft ondernemers en organisaties met een jaaromzet tot en met € 20.000, waaronder starters, recht op vrijstelling van de btw.’

Vier tips om erachter te komen of de vernieuwde KOR voor jou interessant is

1. Check of je gebruik kunt maken van de regeling

Met dit hulpmiddel van de Belastingdienst ga je eenvoudig na of je in aanmerking komt voor de vernieuwde kleineondernemersregeling.

2. Zet alle financiële voor- en nadelen op een rij

Maak een inschatting of je de komende jaren btw moet betalen. Als je jaarlijks btw terugkrijgt, lijkt deelname aan de KOR in eerste instantie financieel nadelig. Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met besparingen, zoals de tijd en/of kosten voor het doen van de btw-aangifte.

3. Bekijk welke invloed deelname aan de KOR heeft op jouw klanten

Particuliere klanten kunnen vaak geen btw aftrekken. De berekende btw op een factuur verhoogt de prijs voor hen. Als je vooral particuliere klanten hebt, kan dat reden zijn om deel te nemen aan de KOR, omdat je dan geen btw in rekening hoeft te brengen.

4. Schat jouw financiële situatie over drie jaar in

Als je kiest voor de vernieuwde KOR doe je mee voor een periode van minimaal drie jaar. Dat betekent dat je drie jaar geen btw meer in rekening brengt, maar ook geen btw mag aftrekken van zakelijke kosten en investeringen. Als je van plan bent de komende tijd zakelijke investeringen te doen, kan dat reden zijn om vooralsnog niet deel te nemen aan de KOR.