CTA: controlekwaliteit leidend bij beloning

De controlekwaliteit moet bij accountantsorganisaties het dominante criterium zijn voor de vaststelling van de beloning. Dat stelt de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) in het rapport met voorlopige bevindingen over de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole dat dinsdag is gepubliceerd.

Beloningen

‘Voor zover het beloningenregime van een accountantsorganisatie daarin nog niet voorziet, moet de kwaliteit van de controle het dominante criterium voor de vaststelling van de beloning zijn’, schrijft de commissie. ‘Een vaste beloning in plaats van een variabele beloning geniet de voorkeur.

Raad van Bestuur

Ten aanzien van winstdeling door partners moet een egalitaire winstdeling (totale winst gedeeld door aantal partners) of een verdelingsmodel met kwaliteit als dominante maatstaf de standaard zijn.’

‘Besluiten, die direct of indirect raken aan de door de accountantsorganisatie te leveren kwaliteit, dienen voorbehouden te zijn aan de raad van bestuur van de organisatie, meldt de commissie daarnaast. ‘Dit geldt in ieder geval voor besluiten ten aanzien van het bestaan, de opzet en de werking van het kwaliteitsbeheersingssysteem, het belonings‐ en winstdelingsmodel en significante investeringsbeslissingen. De governance van de accountantsorganisatie dient te waarborgen dat (binnen korte tijd uittredende) partners niet in staat zijn om direct of indirect het financieel eigenbelang te laten prevaleren boven het lange termijn belang van de onderneming en het publiek belang van een goede controlekwaliteit. […] De meerderheid van het Nederlandse orgaan dat het beleid van een accountantsorganisatie uiteindelijk bepaalt ‐ dit kan de raad van bestuur van de vergunning houdende accountantsorganisatie maar ook de raad van bestuur van een holding zijn ‐ moet bestaan uit controlerende accountants.’