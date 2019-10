Qredits verstrekt in eerste drie kwartalen voor €72 miljoen aan MKB

In de eerste negen maanden van 2019 heeft Qredits voor een totaalbedrag van €72 miljoen aan zakelijke kredieten aan het Kleinbedrijf verstrekt. Hiermee werden meer dan 3.200 startende en bestaande ondernemers geholpen. Een groei van 23% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018.

Kredietaanvragen

In vergelijking met de eerste negen maanden van 2018 steeg het aantal verstrekkingen voor een Microkrediet (kredieten tot € 50.000) in 2019 met 33% naar 2.042. Wat betreft het aantal verstrekte MKB-kredieten (kredieten van € 50.000 tot en met € 250.000), dat steeg met 65%; in totaal werden er 127 MKB-kredieten verstrekt in de eerste drie kwartalen van 2019. Met name in vastgoedfinancieringen is een substantiële toename te zien. In de eerste drie kwartalen van dit jaar bleek het Flexibel krediet nog altijd van toegevoegde waarde. Dit is een doorlopend krediet tot € 25.000,- voor met name bestaande ondernemers ter financiering van het werkkapitaal. In 2019 zijn er 708 Flexibele kredieten verstrekt.

De bovenstaande ontwikkelingen zorgden voor een forse groei van de kredietportefeuille. In de afgelopen tien jaar heeft Qredits 398 miljoen verstrekt, hiervan staat momenteel 193 miljoen aan obligo uit.

Detailhandel blijft aan kop

Qredits verstrekt kredieten in vrijwel elke branche in het MKB. De meeste kredieten worden verstrekt in de branches ‘Detailhandel’, ‘Zakelijke dienstverlening’, Bouw’, ‘Zorg en verzorging’ en ‘Horeca’.

Extra aanmoediging sociale ondernemers

Per 1 oktober biedt Qredits ondernemers met een sociaal doel een speciale kredietvorm aan. Deze kredietvorm is speciaal ontwikkeld voor de startende of groeiende ondernemer met een sociale of maatschappelijke doelstelling. Om de sociale ondernemer extra aan te kunnen moedigen mag Qredits deze ondernemer een aantrekkelijke rente van 5,75% aanbieden, met dank aan een speciaal Europees garantieprogramma (EaSi Social Enterprise) voor sociale ondernemingen.

De kredietvorm voor sociale ondernemers ligt in het verlengde van de huidige koers van Qredits. Als stichting heeft Qredits zelf geen winstoogmerk. Haar missie is het bieden van coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Aan hen die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen.

Grotere impact

Nu Qredits met de garantie op een aantrekkelijke wijze sociale ondernemingen kan financieren, tegen een gunstiger tarief, hoopt ze nog meer impact te hebben op de maatschappij. CEO van Qredits, Elwin Groenevelt; ’Qredits heeft een grote impact op de levens van de 17.500 ondernemers die we hebben gefinancierd. En daarmee ook op de maatschappij. De ondernemers dragen bij aan de werkgelegenheid, lagere overheidsuitkeringen én economische groei in Nederland. Het was onze grote wens om sociale ondernemers extra kansen en ruggensteun te geven bij hun sociaal doel. Dat past bij onze missie van sociale kredietverstrekker en versterkt onze impact.’