AFM: verificatie van verslaggeving over duurzaamheidsfactoren nog in de kinderschoenen

Er is nog een flinke slag te maken in de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten van duurzame financiering. Zo staat de externe verificatie van verslaggeving over duurzaamheidsfactoren door bijvoorbeeld accountants nog in de kinderschoenen. Dat is één van de conclusies die de AFM trekt in de nieuwe publicatie AFM Trendzicht, waarin de toezichthouder de ontwikkeling van vijf trends en risicodrijvers beschrijft die van belang zijn in het toezicht. Dat zijn: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en de overgang naar een duurzame economie en samenleving.

Overgang naar een duurzame economie en samenleving

Het belangrijkste aandachtspunt voor de AFM bij de overgang naar een duurzame economie en samenleving is de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten van duurzame financiering, licht de toezichthouder toe:

‘Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie zijn cruciale randvoorwaarden voor verantwoorde vormen van duurzame financiering. De integratie van duurzaamheid in haar werkzaamheden blijft echter een uitdaging voor de financiële sector. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat een gebrek aan informatie een belangrijke belemmering is voor effectief duurzaam beleggen en voor het monitoren van de resultaten van beleggingsstrategieën. Daarnaast is er te weinig (gestandaardiseerde) niet-financiële informatie over beursgenoteerde bedrijven beschikbaar voor beleggers (AFM, 2018). Ook de externe verificatie van verslaggeving over duurzaamheidsfactoren (bijvoorbeeld door een accountant) staat nog in de kinderschoenen. Vanwege het gebrek aan een gedeelde definitie van duurzaamheid blijft het moeilijk om aan te tonen of te controleren wat de bijdrage is van een financieel product aan de duurzaamheidstransitie. De AFM houdt daarom toezicht op een zorgvuldige en transparante integratie van duurzaamheid in de sectoren onder haar toezicht.’