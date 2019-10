Meer geld gestoken in Europese startups

Europese startups hebben in het derde kwartaal ruim de helft meer aan investeringen ontvangen dan een jaar eerder, meldt KPMG.

Europese geldschieters staken 9,8 miljard dollar in startups. Wel daalde het aantal transacties van 1.232 naar 777. Investeerders hadden vooral interesse in fintech, mobiliteit en biotech. Geografisch gezien vielen met name Duitse en Britse startups in de smaak. Flixbus-moeder FlixMobility kreeg 564 miljoen dollar gestort en de nieuwe bank N26 haalde 470 miljoen dollar op. Volgens KPMG is de belangstelling voor Duitsland opmerkelijk gezien de krimp die de Duitse economie op dit moment doormaakt. ‘Desondanks hebben durfinvesteerders veel vertrouwen in de economische vooruitzichten. De huidige dip zorgt bij veel traditionele bedrijven voor druk om hun business modellen grondig te herzien en kan wel eens gaan zorgen voor forse technologische investeringen.

VS goed voor helft investeringen

Wereldwijd werd in het derde kwartaal ruim 55 miljard dollar in startende ondernemingen geïnvesteerd. In het tweede kwartaal van dit jaar was dat nog 65 miljard. Het aantal transacties is gekrompen van 5.138 tot 4.154. De helft van alle investeringen in startups werd in de VS gedaan. Met name in Azië werd minder geïnvesteerd. In Europa ontstaan steeds meer startups met een waarde van meer dan een miljard dollar (unicorns). De belangstelling voor een beursgang is door de beschikbaarheid van kapitaal minder groot. Volgens KPMG kijken investeerders bovendien steeds kritischer naar bedrijven die niet winstgevend zijn of een gedegen businessmodel ontberen.