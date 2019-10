Werkgever beheert sleutels bedrijfswagen, toch terbeschikkingstelling

Ook al beheert een werkgever de sleutels van een bedrijfswagen, dan nog kan de rechter oordelen dat er fiscaal gezien sprake is van terbeschikkingstelling aan de werknemer. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Als vervolgens niet aannemelijk wordt gemaakt dat de werknemers minder dan 500 privékilometers op jaarbasis met de auto rijden moet de werkgever de bijtelling toepassen.

De zaak draaide om een exploitant van een tankstation met een shop en de verhuur van vervoermiddelen. De ondernemer had enkele VW Transporter-busjes die hij soms verhuurde, maar die ook regelmatig door werknemers gebruikt werden. De fiscus stelde zich na een boekenonderzoek op het standpunt dat de busjes ter beschikking waren gesteld en legde naheffingsaanslagen loonheffingen op.

Werknemers konden vrijelijk over Transporter beschikken

Het Hof is, met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2015, nr. 13/04993 (ECLI:NL:HR:2015:1360), met de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van oordeel dat de Inspecteur, op wie de bewijslast rust, aannemelijk heeft gemaakt dat de Transporter aan de werknemers ter beschikking is gesteld. Uit een verklaring van de voormalige bedrijfsleider blijkt namelijk dat de werknemers vrijelijk over de Transporter konden beschikken omdat die bedrijfsleider slechts het beheer over de autosleutels uitoefende. Niet was schriftelijk vastgelegd dat de werknemers de Transporter niet voor privédoeleinden mochten gebruiken, noch werd door de bedrijfsleider dan wel door anderen op (mogelijk) privégebruik gecontroleerd. Onder deze omstandigheden is het Hof van oordeel dat de Transporter de werknemers feitelijk ter beschikking stond.

Niet voldaan aan tegenbewijsregeling

Uitgaande van deze terbeschikkingstelling vloeit uit de regeling van artikel 13bis Wet LB voort dat vermoed wordt dat de Transporter ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld en dat dit voordeel tot het loon dient worden te gerekend tenzij de ondernemer aan de tegenbewijsregeling voldoet. Met de ondernemer is het Hof van oordeel dat de ondernemer het verzwaarde tegenbewijs dat de Transporter op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt niet heeft geleverd.