Geen dienstbetrekking vanwege grote vrijheid bij uitvoering werk

De Belastingdienst heeft onterecht bepaald dat er sprake was van een dienstbetrekking tussen een BV en een ingehuurde zeefdrukker met een eigen eenmanszaak, oordeelde het Gerechtshof Amsterdam onlangs. Ook al moest de ingehuurde zeefdrukker zich in zekere zin aan aanwijzingen houden, toch maakt de grote vrijheid die hij genoot dat er niet van een dienstbetrekking kan worden gesproken.

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2019:3451

Inrichten winkels

De BV houdt zich bezig met het inrichten van winkels en huurde vanwege ziekte van een werknemer regelmatig de zeefdrukker in. De Belastingdienst stelde zich vervolgens op het standpunt dat de man werknemer was in plaats van opdrachtnemer en legde daarom een naheffingsaanslag loonheffingen op. De rechtbank ging daar in mee, maar het Hof oordeelt nu anders. Naar het oordeel van het Hof leidt de wijze waarop de BV en de ingehuurde zeefdrukker uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding niet tot de conclusie dat sprake is van een dienstbetrekking.

Vrijheid

De ingehuurde zeefdrukker had weliswaar een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van de BV en moest zich in zekere zin aan aanwijzingen houden. Toch maken enkele andere omstandigheden mee dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarbij is van belang dat de ingehuurde zeefdrukker:

– een grote vrijheid had bij de uitvoering van de zeefdrukwerkzaamheden

– vrij was om een opdracht niet te accepteren (wat ook is gebeurd)

– (financiële) risico’s liep als een opdracht niet naar behoren was uitgevoerd

– vrij was om zich te laten vervangen

Dat er geen sprake is geweest van daadwerkelijke vervanging maakt dit niet anders. Daarom vormt de overeenkomst tussen de BV en de ingehuurde zeefdrukker naar het oordeel van het Hof niet alleen naar vorm en inhoud geen arbeidsovereenkomst, maar leidt de wijze waarop de BV en de ingehuurde zeefdrukker daaraan uitvoering hebben gegeven ook tot deze conclusie. De conclusie is daarom dat de ingehuurde zeefdrukker zijn werkzaamheden niet in dienstbetrekking verrichtte en er geen sprake is van loon uit dienstbetrekking.