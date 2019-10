Reiskostenvergoeding blijft behouden voor leasefietsers

Reizigers die gebruikmaken van een leasefiets van de zaak behouden hun recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent op het moment dat met een ander vervoersmiddel dan de leasefiets naar het werk wordt gereisd. Dit bevestigt het ministerie van Financiën naar aanleiding van vragen van RAI Vereniging. Volgens RAI Vereniging is behoud van de onbelaste reiskostenvergoeding naast de bijtellingsregeling cruciaal voor het succes van de fiscale regeling.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik van een zakelijke fiets belast met een lage bijtelling van 7 procent. RAI Vereniging is een van de initiatiefnemers van de nieuwe regeling. Met deze maatregel komt er voor werknemers een extra fiscale mogelijkheid bij om met de fiets naar het werk te reizen. Huub Lamers, voorzitter sectie Fietsen RAI Vereniging juicht de komst van de regeling toe, omdat hiermee het fietsgebruik voor woon-werkverkeer een enorme stimulans kan krijgen. “Dat is niet alleen van groot belang om de files aan te pakken, maar ook om mensen fit en gezond te houden en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 terug te dringen.”

Onduidelijk

In de aanloop naar de start van de bijtellingsregeling voor zakelijke fietsen per 1 januari volgend jaar is er onduidelijkheid ontstaan of deze regeling naast de onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer voor zakelijke kilometers mag worden gebruikt of niet. Het ministerie van Financiën verschaft nu duidelijkheid naar aanleiding van zorgen die RAI Vereniging had geuit.

Ook werknemers met een leasefiets houden het recht op een onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent op het moment dat zij met een ander vervoersmiddel reizen en de leasefiets niet gebruiken. De bedoeling van de nieuwe regeling is altijd al geweest dat de leasefiets juist naast bijvoorbeeld de auto van de zaak mag worden gebruikt en niet gelijktijdig. Lamers: “Behoud van de vergoeding is essentieel. De nieuwe bijtellingsregeling moet het immers voor mensen aantrekkelijker maken om een fiets van de zaak te leasen en dat doe je niet door aan de andere kant bestaande voordelen weg te nemen.

In de praktijk betekent dat, dat als een werknemer met de trein of auto naar werk gaat, de werkgever maximaal 19 cent per kilometer onbelast mag vergoeden. Als de werknemer met de trein reist mag de werkgever ook de werkelijke kosten vergoeden als de kosten hoger zijn dan 19 cent per kilometer. Werkgever en werknemer moeten wel aannemelijk kunnen maken dat de werknemer geen gebruik heeft gemaakt van de leasefiets als hij de zakelijke kilometers, ondanks die terbeschikkinggestelde fiets, per trein of per auto aflegt. Als een werknemer een dag de gehele rit met de leasefiets naar het werk reist, kan geen aanspraak worden gemaakt op de onbelaste kilometervergoeding.

Bron: RAI Vereniging