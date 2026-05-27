Veel werkgevers nog niet voorbereid op pseudo-eindheffing voor fossiele leaseauto’s

Driekwart van de Nederlandse werkgevers heeft nog geen concrete maatregelen genomen vanwege de komst van de pseudo-eindheffing op fossiele leaseauto’s per 1 januari 2027. Dat blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij Ayvens onder Nederlandse werkgevers.

Vanaf 2027 gaan werkgevers jaarlijks een pseudo-eindheffing van 12 procent betalen over de fiscale waarde van personenauto’s die ook privé gebruikt mogen worden. Daaronder valt ook woon-werkverkeer. De maatregel maakt het voor werkgevers aanzienlijk duurder om werknemers in niet-volledig-elektrische leaseauto’s te laten rijden.

Volgens het onderzoek heeft slechts 26 procent van de werkgevers inmiddels een concreet plan opgesteld voor de invoering van de heffing. Nog eens 24 procent bevindt zich in een oriënterende fase. Daarmee heeft ongeveer de helft van de organisaties nog geen duidelijk beeld van de stappen die nodig zijn om de extra kosten op te vangen.

“Vooral werkgevers met een klein wagenpark wachten nog af”, zegt Robert Jan Eikelenboom, Commerce Director bij Ayvens Nederland. “Veel bedrijven realiseren zich niet dat leasecontracten die je nu afsluit vanaf 2030 kunnen leiden tot hogere kosten. Vanaf dat moment geldt de overgangsregeling voor brandstofauto’s namelijk niet meer, en dat is sneller dan je denkt.”

Werkgevers die al wel anticiperen op de nieuwe heffing, kiezen vooral voor het stimuleren van elektrisch rijden of het aanpassen van de bestaande mobiliteitsregeling. Twee derde van deze groep zet in op elektrificatie van het wagenpark, terwijl 61 procent kijkt naar wijzigingen in de auto- of mobiliteitsregeling. Een kwart past de samenstelling van de rijdende vloot aan. “Organisaties zoeken vooral naar oplossingen binnen hun huidige lease- en mobiliteitsregeling”, stelt Eikelenboom.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat de bekendheid met de regeling toeneemt, maar nog lang niet overal op peil is. Iets meer dan de helft van de werkgevers zegt goed tot zeer goed op de hoogte te zijn van de pseudo-eindheffing. Vooral kleinere organisaties blijven achter. Bij werkgevers met minder dan vijf voertuigen geeft slechts een derde aan goed bekend te zijn met de regeling.

Ayvens waarschuwt werkgevers daarom om niet te lang te wachten met het maken van keuzes rond hun wagenpark. “Keuzes die werkgevers op dit moment maken, werken vier tot vijf jaar door. Voor contracten met brandstofauto’s die voor 1 januari 2027 zijn ingezet, geldt een overgangsregeling tot september 2030. Dat betekent dat deze contracten nog buiten de pseudo-eindheffing vallen. Maar 2030 is sneller dan je denkt”, stelt Eikelenboom. “Daarom is het belangrijk om voor een niet-volledig-elektrische leaseauto rekening te houden met de looptijd van het leasecontract.”