Nieuwe beoordeling MKB-bedrijven: zó (on)gezond is een onderneming

Voortaan zullen Nederlandse MKB-bedrijven een beoordeling krijgen van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s. De zogenaamde TRIBRating maakt het mogelijk om in één oogopslag de financiële gezondheid van een bedrijf waar te nemen.

Voor de ontwikkeling van de TRIBRating werkte Moody’s samen met Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld. De beoordeling is van toepassing op MKB-bedrijven met een omzet tussen €10 miljoen en €500 miljoen.

Volgens Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland, is deze nieuwe standaardbeoordeling voor MKB-bedrijven een belangrijke stap op weg naar een verhoogde internationale transparantie. ‘Als er een nieuwe klant aanklopt bij een bedrijf, dan wil een ondernemer als eerste weten of het een betrouwbare partij is die aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Dat is met deze nieuwe rating meteen duidelijk,’ aldus Geeroms.

Tot nu toe was de TRIBRating van Moody’s en Euler Hermes alleen van kracht in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland. Nederland en België vormen samen het zesde en zevende land op de lijst. In de nabije toekomst volgt een wereldwijde implementering.

Voordelen

Een goede kredietwaardigheid kan allerhande voordelen opleveren voor de MKB-onderneming in kwestie. Met een A-status is het immers gemakkelijker om goedkopere leningen af te sluiten bij de bank. Een firma met C-status zal aanzienlijk minder financiële vruchten kunnen plukken.

Ook de export zou gebaat zijn bij de invoering van de TRIBRating. ‘De kredietrisico-niveaus zijn nu eenvoudig te vergelijken,’ legt Geeroms uit. ‘Dit was voorheen alleen mogelijk voor de grootste bedrijven.’

Van AAA tot D

Moody’s hanteert de volgende tien beoordelingen voor kredietwaardigheid: