Familieleden buitenlandse zelfstandigen hebben geen extra papieren meer nodig voor baan

Met ingang van januari hebben familieleden van buitenlandse zelfstandigen geen extra vergunning meer nodig om in Nederland in loondienst te gaan werken. Dat heeft het kabinet besloten.

Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Ondernemer blijft vaker

Uit onderzoek blijkt dat de beslissing van ondernemers om in Nederland te blijven, mede afhankelijk is van de mogelijkheid voor familieleden om in loondienst te kunnen werken, schrijft het ministerie. ‘Het kabinet heeft daarom op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat de familie- en gezinsleden van buitenlandse zelfstandigen vanaf begin 2020 zonder extra papieren in loondienst mogen werken. De verwachting is dat buitenlandse ondernemers daardoor vaker zullen besluiten in Nederland te blijven.’