‘Nieuwe CO2-heffing levert niets op’

De nieuwe CO2-heffing op basis van een minimumprijs, die vanaf 1 januari volgend jaar geldt voor elektriciteitsproducenten, levert de schatkist niets op, schrijft het FD.

De nieuwe heffing op de uitstoot van CO2 bij de opwekking van elektriciteit is onderdeel van het regeerakkoord. Die zou volgend jaar € 220 miljoen aan belastingen opleveren, oplopend naar structureel € 620 miljoen vanaf 2030. Maar de fiscus voorziet dat die doelen niet worden gehaald; voor 2020 en 2021 is al twee keer € 200 mln gereserveerd om de tegenvallende inkomsten op te vangen.

Tien jaar geen inkomsten

De CO2-heffing is gekoppeld aan het Europese handelssysteem ETS voor uitstootrechten. Ligt de prijs daar lager dan de Nederlandse minimumprijs, dan moeten stroomproducenten belasting betalen. De minimumprijs ligt alleen op zo’n laag niveau dat de komende tien jaar geen belastinginkomsten zijn te verwachten. Dat levert langdurig een gat in de rijksbegroting op, want de CO2-belasting blijft wel onderdeel van de meerjarenbegroting. Volgens fiscalist Michiel Spanjers laat de regering een lijk van € 600 miljoen in de kast achter voor komende kabinetten. Een heffing die zeker tien jaar niets opbrengt, noemt hij bizar. ‘Het kabinet moffelt de gemiste opbrengst van de CO2-minimumprijs onder het tapijt.’ Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) gaat het onderwerp over twee weken aansnijden bij de mondelinge behandeling van de heffing.

Leveringszekerheid

In het regeerakkoord werd een minimumprijs van € 43 per ton CO2 in 2030 opgenomen, maar die is later verlaagd. Bij zo’n prijs zou de leveringszekerheid van elektriciteit in gevaar komen, aldus Financiën. Dat stelt dat de verwachte hogere ETS-opbrengsten het grootste deel van de misgelopen inkomsten uit de CO2-minimumprijs compenseren.

Bron: FD