Kamermeerderheid wil nationale CO2-heffing industrie schrappen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de nationale CO2-heffing voor de industrie. Een voorstel daartoe van het CDA werd eerder weggestemd, mede doordat de VVD tegen was.

Maar de liberalen maken nu een draai, bevestigt Kamerlid Peter de Groot na een bericht van De Telegraaf.

“De Nederlandse industrie staat wereldwijd bekend om haar innovatieve kracht en daar willen we ook in de toekomst hier de vruchten van blijven plukken”, aldus De Groot. “Het afschaffen van deze heffing zorgt voor een gelijk speelveld in de EU. Dat is wat bedrijven nodig hebben om voor banen, welvaart en verduurzaming te kunnen zorgen.”

Klimaatbeleid

VVD-klimaatminister Sophie Hermans waarschuwde dit voorjaar nog dat het schrappen van deze heffing, die bovenop een Europese heffing op de uitstoot van CO2 komt, een belangrijke pijler zou wegslaan onder het klimaatbeleid. De industrie staat evenwel al onder grote druk door hoge energieprijzen, terwijl krapte op het stroomnet bedrijven dwarszit die willen verduurzamen.

(ANP)