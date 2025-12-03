Home » Experts kunnen geen alternatief bedenken voor CO2-heffing industrie

Experts kunnen geen alternatief bedenken voor CO2-heffing industrie

De CO2-heffing voor de industrie is tot zeker 2030 van de baan. De speciale overlegtafel die een alternatief moest gaan bedenken, blijkt nu geen resultaat te hebben bereikt.

3 december 2025 door Accountancy Vanmorgen

Minister Hermans van ‘groene groei’ schortte in juli de heffing op, maar stelde meteen een overleg in om iets anders te bedenken dat “de klimaatdoelen binnen bereik brengt, de concurrentiepositie niet verslechtert en geen beroep doet op extra subsidies”. Maar die zogeheten overlegtafel concludeert een klein halfjaar later dat zo’n alternatief er niet is.

Onenigheid

Vertegenwoordigers van industrie, overheid, milieuorganisaties en onafhankelijke experts namen deel aan het overleg. “Het is ons helaas niet gelukt om het eens te worden over een alternatief voor de CO2-heffing. De opgave bleek complex”, laat directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu weten. Ook voorzitter Carolien Gehrels schrijft in het eindrapport dat “de opvattingen uiteenliepen” over grote thema’s als heffingen en investeringen.

Compensatie voor opslag

Waar iedereen het wel over eens is, is dat er een “sterk en rechtvaardig EU-klimaatbeleid” moet komen en dat infrastructuur en vergunningverlening op orde moeten komen. Ze geven als opties dat het afvangen en opslaan van CO2 een impuls kan krijgen en dat de overheid ervoor kan kiezen bedrijven in hun elektriciteitskosten te compenseren. Een minder strenge CO2-heffing is besproken, maar daarover kon de overlegtafel het niet eens worden.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) zegt ondanks de meningsverschillen toch blij te zijn met het resultaat. “De benodigde maatregelen staan gelukkig behoorlijk concreet in het rapport”, stelt de organisatie. “Er is voor de formerende partijen ook nog het nodige te kiezen.”

Bron: ANP

