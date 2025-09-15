Ondernemersorganisaties: vertrouwen bedrijfsleven in politiek weg

Veel Nederlandse ondernemers hebben geen vertrouwen meer in de politiek, melden VNO-NCW en MKB-Nederland na een peiling onder ruim 4000 leden voorafgaand aan Prinsjesdag.

Bijna negen op de tien ondernemers zijn ontevreden over de stabiliteit en betrouwbaarheid van Den Haag. De politieke chaos is volgens de ondernemersverenigingen “funest” voor het investeringsklimaat.

Op alle onderdelen van de peiling zijn ondernemers negatiever geworden vergeleken met vorig jaar, aldus de organisaties. Zo noemden twee keer zo veel ondernemers de Nederlandse economische toestand slecht. Bijna de helft gaf aan dat investeringsbeslissingen afhangen van overheidsbeleid.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden echter dat Den Haag geen belangrijke beslissingen neemt. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen stelt dat bedrijven massaal besluiten niet meer in Nederland te investeren.

CO2-heffing

Sommige Prinsjesdagplannen zijn al uitgelekt. Zo wordt de CO2-heffing voor de industrie buiten werking gesteld. De heffing blijft op papier wel bestaan, maar wordt zo ingericht dat die de industrie geen pijn meer kan doen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld meer uitstoten voordat zij worden aangeslagen. Het merendeel blijft nu al onder die vrijgestelde hoeveelheid CO2, die evenwel jaarlijks daalt om bedrijven aan te zetten tot verduurzaming.

Door de uitstootbelasting niet helemaal te schrappen, voorkomt het kabinet een korting op de ontvangsten uit het Brusselse coronaherstelfonds. Die had de staatskas 1,2 miljard euro kunnen kosten.

(ANP)