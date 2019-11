Er is eigenlijk best wel goed nieuws over accountants te melden*

Accountants staan deze week best wel positief in het nieuws. Dat mag ook weleens gezegd worden. Dat kleine berichtje dat accountants bij het controleren van jaarrekeningen fouten tegenkomen en die fouten worden vervolgens gecorrigeerd. Dat past toch precies in het DNA van een goede accountant?

*maar dan hebben we het natuurlijk niet over de NBA-bestuurssoap

Waar we het niet over gaan hebben: bestuurssoap NBA

Toch heel even: Tot voor kort leek het of het op non-actief gezette directielid Mannak de hoofdpersoon was. Dat is nu even niet zo. Gisteren trok aftredend bestuurder Jasper van Hoeven deze rol naar zich toe. Verongelijkt, slachtoffer van berichtgeving in media, je gedwongen – nee, niet uit vrije wil –bezig moeten houden met zaken die toch niet tot de hoofdmoot van de bestuurlijke taak van een respectabel lid van een belangrijke publieke organisatie behoren, dat was het karakter dat we gisteren te lezen kregen. Spannend, de rollen werden goed ingevuld – good guy, versus bad guy, en good guy delft het onderspit. Het leidde wel even af van de oorspronkelijk main line in het verhaal. Maar het was wel weer een spannende en boeiende aflevering.

Waar we het wel over gaan hebben: accountant corrigeert jaarrekeningen

Accountants, moeten over zo’n bericht heel vrolijk worden. Het geeft goed aan wat de taak en rol is van een controlerend accountant. Ondernemers (financieel) bij de les houden! Ik heb het bericht met waardering en ook wel verbazing gelezen. De gegevens kwamen vanuit de Big Four, aangevuld met data vanuit BDO en Mazars. 53% van de door de accountant afgedwongen aanpassingen had een impact van meer dan 5% op het netto resultaat van de betrokken ondernemingen. In bijna een derde van de gevallen was die impact meer dan 25%. Wie dan gaat roepen dat een jaarrekening niet meer is dan een retro-document en dus niet zo belangrijk is, krijgt wat mij betreft direct ongelijk.

Ik hoop echt dat accountants de bank waar mijn geld en hypotheek staat, pensioenfonds, gemeente waar ik woon en bedrijf waarvan ik diensten of goederen betrek goed bij de les houden. Toch echt wel het maatschappelijk belang van goede accountancy. En dat geldt zowel voor grote bedrijven als voor het MKB.

Frans Heitling