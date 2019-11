Controle jaarrekening leidt in 63% van de gevallen tot aanpassing

Bij 63% van de jaarrekeningcontroles constateren accountants afwijkingen en moet de jaarrekening worden aangepast. Dat concludeert de NBA uit een steekproef van 467 geanonimiseerde controleopdrachten uitgevoerd door vier OOB-kantoren.

De NBA heeft de resultaten op het Dashboard Accountancy gezet. In de steekproef ging het om controles van de boekjaren 2015, 2016 en 2017. Daarbij ging het in ruim 80% van de gevallen om een grote of middelgrote onderneming. In 53% van de aanpassingen had dat een impact van 5% of meer op het nettoresultaat. In 30% van de gevallen was het effect zelfs meer dan 25%. ‘De naar aanleiding van de controles doorgevoerde correcties hebben dus een relevante invloed op veel gepubliceerde jaarrekeningen. Daarnaast worden naar aanleiding van de controle in nagenoeg alle gevallen kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd in de jaarrekening. Bijvoorbeeld door toevoeging of aanpassing van toelichtingen. Slechts zelden is de eerste versie van de jaarrekening ook de definitieve versie’, aldus de NBA op het Dashboard.

Toegevoegde waarde van de audit

De NBA verwijst naar een onderzoek van de Foundation for Auditing Research (FAR), dat zich richt op de manier waarop de controlerend accountant met fouten in de jaarrekening omgaat en wat de bijdrage is van de controlerend accountant tussen de pre-audited en post-audited financial statements. Daarmee wil de FAR in kaart brengen wat de toegevoegde waarde van de audit is. ‘Eerder wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de kwaliteit van de jaarrekening voor en na accountantscontrole toeneemt. Onderzoek geeft overigens ook aan dat wanneer de controlerend accountant géén fouten constateert en er dus géén aanpassingen plaatsvinden, dat níet wil zeggen dat de controlerend accountant geen toegevoegde waarde heeft gehad of geen kwaliteit heeft geleverd. Eerder is dit een mogelijk effect van de preventieve werking die uitgaat van de controle.’

Start met toegankelijk maken data

De NBA-werkgroep Dashboard Accountancy heeft gebruik gemaakt van aangeleverde geanonimiseerde data van vier accountantskantoren: BDO, Deloitte, KPMG en Mazars. ‘Afgezet tegen het totaal aantal controles dat deze organisaties uitvoeren is 467 wel omvangrijk en wellicht niet statistisch representatief, maar de NBA vindt het desalniettemin belangrijk om een start te maken met het toegankelijk maken van data als deze. De controleverschillen zijn overigens per gecontroleerde entiteit of onderneming geaggregeerd ontvangen. De dataset geeft daarom geen inzicht in de hoeveelheid controleverschillen per gecontroleerde entiteit of onderneming.’