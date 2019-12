Curator schikt na PwC ook met bestuurder en toezichthouders Zonnehuizen

De curator van de eind 2011 failliet gegane zorginstelling Zonnehuizen heeft een schikking getroffen met de voormalige bestuurder en toezichthouders. Eind 2018 kwam PwC met de curator al een betaling van 1,8 miljoen euro overeen om een procedure over fouten in de jaarrekeningcontrole van de zorgaanbieder te voorkomen.

De curator ziet nu ook af van een zaak tegen de voormalige bestuurder en toezichthouders wegens wanbeleid. In ruil daarvoor is via hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een bedrag van €750.000 in de boedel gestort. Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag dat over de zaak is gepubliceerd.

Zonnehuizen – een op antroposofische leest geschoeide instelling voor mensen met een ontwikkelingsstoornis – vroeg in 2011 faillissement aan na een reeks fusies. Een jaar eerder had PwC nog een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening over 2009, ondanks ernstige financiële problemen. In 2010 liep het verlies op tot 18 miljoen euro. In 2018 berispte de Accountantskamer de betrokken RA al voor de gebrekkige controle. Die had wel signalen gezien die de continuïteit van het bedrijf bedreigden, zoals een negatief werkkapitaal, negatieve operationele kasstromen en de onmogelijkheid om alle schuldeisers op vervaldata te betalen. Maar de PwC’er had geen aanvullende controlewerkzaamheden verricht.

De Zonnehuizen hadden ten tijde van het faillissement bijna 2300 personeelsleden en ongeveer 3500 cliënten. De honderden concurrente schuldeisers van de instelling hadden in totaal bijna 46 miljoen euro tegoed. Volgens de curator is daarvan bij de afwikkeling van het faillissement uiteindelijk 45 procent terugbetaald.

Bron: FD