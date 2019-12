Bedrijven rapporteren vaker over waardecreatie

Waardecreatie op lange termijn komt prominenter naar voren in de jaarverslagen van AEX en AMX-beursgenoteerde ondernemingen. 2019 was een goed jaar voor niet-financiële verslaglegging, concludeert de AFM in een nieuwe Verkenning.

85 Procent van de AEX- en AMX-bedrijven biedt inzicht in hoe waarde wordt gecreëerd en 69 procent rapporteert in welke vorm dit gebeurt. Wel ziet de AFM ruimte voor kwalitatieve verbetering in de rapportage. Het moet specifieker en met meer diepgang. Ook kan meer aandacht worden besteed aan eventuele waardevernietiging, de andere kant van dezelfde medaille. Ondernemingen kunnen in het waardecreatiemodel daarnaast beter inzicht geven in de (lange termijn) effecten van de gekozen strategie.

Nieuwe richtlijnen

Goed rapporteren over waardecreatie geeft een beter beeld van de risico’s en kansen waaraan een onderneming is blootgesteld. In 2019 waren er een aantal relevante ontwikkelingen op het gebied van niet-financiële verslaggeving. De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld nieuwe richtsnoeren voor klimaatrapportage door ondernemingen gepubliceerd. Dit is een onderdeel van het actieplan duurzame financiering. Zo kan klimaatverandering de strategie, het bedrijfsmodel en de resultaten van ondernemingen sterk beïnvloeden. Dit geldt ook voor factoren als biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en de omgang met mensenrechten.

Good practices

Om inzicht te krijgen in de verslaggeving over lange termijn waardecreatie bij AEX- en AMX-ondernemingen, heeft de AFM een Verkenning uitgevoerd bij 39 ondernemingen op basis van de jaarverslaggeving 2018. Daarbij is gekeken naar de manier waarop over waardecreatie wordt gerapporteerd en in welke mate dit gebeurt. In de Verkenning zijn als inspiratie voor verbetering good practices opgenomen, waar partijen mee aan de slag kunnen. De AFM roept ondernemingen op hier versneld stappen in te zetten.

Download hier de AFM Verkenning.