Celstraffen geëist wegens witwassen

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft vrijdag celstraffen geëist tegen drie mensen die worden verdacht van het witwassen van bijna een half miljoen middels valse facturen. Een van hen wordt ook verdacht van oplichting.

De zwaarste straf is geëist tegen een 51-jarige man uit Dongen. Als het aan het OM ligt, verdwijnt hij 32 maanden achter de tralies. Tegen een 44-jarige man uit het Drentse Erica is twee jaar geëist, een 52-jarige vrouw uit Dongen hoorde vier weken cel eisen.

Valse facturen

Het drietal zou tussen 1 december 2015 en 31 januari 2016 ruim € 468.000 hebben witgewassen. De 44-jarige man zou zich daarnaast schuldig hebben gemaakt aan oplichting.

De zaak kwam begin 2016 aan het licht door de aangifte van een bedrijf uit Oldenzaal. De onderneming kreeg begin januari een factuur met een begeleidend schrijven van een bedrijf waar het al jarenlang zaken mee deed. Daarin werd meegedeeld dat het bankrekeningnummer van het bedrijf per direct was veranderd. De week erna volgden nog 13 facturen met dezelfde brief. Nadat de betalingen werden gedaan, belde het bedrijf met de vraag waarom de betalingen uitbleven. Het rekeningnummer bleek helemaal niet gewijzigd en de facturen en brieven bleken vervalsingen. Het nieuwe rekeningnummer stond op naam van de 44-jarige man. Vanaf dit rekeningnummer zijn overboekingen gedaan naar de derdenrekening van een notariskantoor, dat vervolgens een deel van het geld overmaakte naar de 51-jarige man uit Dongen. Die heeft er grotendeels goud van gekocht. Het goud is nog niet teruggevonden.

Schijnconstructie

‘De betalingen zijn gebeurd onder het mom van aankoop van aandelen, maar uit het onderzoek is naar mijn oordeel voldoende gebleken dat dit een schijnconstructie is geweest teneinde de herkomst van het geld te verhullen’, aldus de officier tijdens de zitting. ‘En om dit alles goed op elkaar af te stemmen, was nauwe samenwerking met mededaders simpelweg een vereiste.’ Na een tweede melding van de betreffende bank bij de notaris over de mogelijk frauduleuze herkomst van het geld is een deel van het bedrag teruggestort op de rekening van de 44-jarige, waarna de bank die rekening heeft geblokkeerd en het geld heeft geretourneerd aan het bedrijf dat de valse facturen had betaald.