Teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer vervalt

Vanaf 1 januari 2020 kan geen gebruik meer worden gemaakt van de teruggaafregeling BPM voor taxi’s of openbaar vervoer, meldt de Belastingdienst.

Met een personenauto die uiterlijk op 31 december 2019 voldoet aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling kan nog tot uiterlijk 13 weken daarna een verzoek om teruggaaf worden gedaan.

De 3-jaarstermijn waarbinnen moet worden voldaan aan de voorwaarden voor de teruggaaf geldt vanaf het moment van de teruggaaf tot uiterlijk 31 december 2022. In die 3 jaar moet de personenauto voor 90% of meer gebruikt blijven worden als taxi of voor openbaar vervoer. Het moment waarop de 3-jaarstermijn begint, geldt ook voor de doorschuifregeling.

Lees meer bij Teruggaaf voor taxi’s of openbaar vervoer