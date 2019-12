Leaserijders verdringen zich om elektrische auto

De verhoging van de bijtelling voor elektrische auto’s (tot € 50.000) van 4% naar 8% maakt dat de verkoopcijfers de pan uit rijzen. Dit jaar worden er meer dan 50.000 nieuwe elektrische auto’s verkocht in Nederland, aldus de Bovag. Dat is evenveel als er vorig jaar in totaal rondreden in ons land.

De toename van de verkoop is voor het grootste deel op het conto van de hogere bijtelling te schrijven. Met de verdubbeling van het aantal tot 100.000 halen de elektrische auto’s inmiddels de plug-in hybrides in, volgens Bovag. Ver bovenaan het verlanglijstje staat de Tesla Model 3. ‘Deze maand zijn tot dusver 7.000 Tesla’s op kenteken gezet. Er staan nog ruim 5.000 kentekens open. Ze komen dit jaar in totaal op ongeveer 30.000 auto’s uit’, aldus Bovag-woordvoerder Tom Huyskens tegenover BNR. Het totaal aantal nieuw verkochte auto’s zal dit jaar uitkomen op zo’ 440.000 nieuwe auto’s. De elektrische auto komt daarmee op een aandeel van meer dan 10%.

Leasemaatschappij Alphabet zag eerder in het jaar de opmars van elektrisch rijden al terug in de cijfers: daar was in de zomer een op de drie bestelde leaseauto’s elektrisch. De helft van de elektrische rijders reed voorheen in een dieselauto.

Laadpalen

De opmars van de elektrische auto zorgt ook voor meer stroomverbruik. In de eerste tien maanden van dit jaar is via publieke laadpalen al een kwart meer stroom afgenomen dan in heel 2018. Behalve de populariteit van de Tesla speelt ook de grotere omvang van de batterijen en de grotere actieradius van de auto’s een rol. Het aantal maandelijks geladen kilowatturen is tussen oktober vorig jaar en oktober dit jaar ruim verdubbeld, volgens gegevens van Evdata.nl.

Bron: BNR