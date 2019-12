Budget MIA/Vamil naar € 149 miljoen

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers, zo blijkt uit de Milieulijst 2020, die maandag is gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast trekt het kabinet komend jaar € 10 miljoen extra uit voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is in 2020 een bedrag van € 149 miljoen beschikbaar voor duurzame investeringen. Dat is € 10 miljoen meer dan dit jaar. De MIA (budget € 124 miljoen) biedt tot 36% investeringsaftrek bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil (€ 25 miljoen) biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten af te schrijven. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de Milieulijst.

Lijst uitgebreid

Nieuw op de lijst voor 2020 is productieapparatuur voor het maken van producten die na gebruik makkelijker uit elkaar te halen zijn voor hergebruik of recycling. Ook demontage-apparatuur komt in 2020 in aanmerking. Daarnaast is de lijst uitgebreid met verschillende circulaire producten, zoals meubels van gerecycled materiaal, volledig recyclebare zonnepanelen en circulaire matrassen. ‘Zo kunnen ondernemers makkelijk investeren in circulaire producten.’

Circulair

Voor het verwerken van (chemisch) gerecyclede kunststoffen gaan soepeler eisen gelden. Ook investeringen in circulair ondernemen in de landbouwsector komen nadrukkelijker in aanmerking voor MIA/Vamil. Zo biedt de nieuwe Milieulijst voordeel voor de productie van biobased materialen door de landbouwsector. Ook circulair bouwen gaat meer voordeel opleveren: zo zijn circulaire woningen, circulaire gevels en een modulair wandsysteem opgenomen in de Milieulijst. Het onderscheid tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen is verdwenen. Voor bedrijfshallen met een industriefunctie stelt de lijst aanvullende voorwaarden.

Strengere stikstofeisen

De Milieulijst 2020 stelt verder strengere eisen aan de stikstofemissies van duurzame stallen. Ook brongerichte maatregelen voor het terugdringen van stikstofemissies komen in aanmerking. Ondernemers die investeren in een mestrobot of het scheiden van mest en urine kunnen in 2020 weer rekenen op MIA/Vamil-voordeel.

Meer aftrek elektrische voertuigen

Ook de MIA/Vamil kent fiscaal voordeel voor elektrische voertuigen: bedrijven mogen onder voorwaarden 36% van de aanschafwaarde van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer aftrekken van de (winst)belasting. Dit jaar was dat nog 27%. Ook op elektrische taxi’s, bestelbussen, vrachtschepen, vrachtwagens en bussen zit veel fiscaal voordeel. Aan de andere kant is het MIA-voordeel voor elektrische personenauto’s in 2020 lager dan voorheen. ‘Het marktaandeel van deze voertuigen stijgt, waardoor er minder noodzaak is om deze te stimuleren.’

Bron: RVO.nl