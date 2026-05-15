Fiscale aftrekregeling populair, veel gebruikt voor investeringen in batterijen

Ondernemers hebben in 2025 voor ruim € 3 miljard gebruikgemaakt van de fiscale regelingen MIA en Vamil voor duurzame investeringen. Vooral investeringen in verduurzaming van gebouwen, circulaire toepassingen en elektrisch vervoer blijken populair.

Ook batterijsystemen en andere oplossingen voor energieopslag worden steeds vaker via de regelingen gefinancierd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

MIA en Vamil

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert de overheid investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemers kunnen via de regelingen een deel van hun investering extra aftrekken van de fiscale winst of versneld afschrijven. De regelingen zijn gekoppeld aan de jaarlijkse Milieulijst, waarop inmiddels meer dan tweehonderd bedrijfsmiddelen staan.

Van het totale beschikbare budget van € 209 miljoen ging ruim een derde vorig jaar naar circulaire woningen en duurzame utiliteitsgebouwen. In totaal werd bijna € 2 miljard geïnvesteerd in projecten die verband houden met verduurzaming van vastgoed en klimaatadaptatie. Het gaat onder meer om circulaire prefabwoningen, gebouwen met duurzaamheidscertificaten en groendaken.

Circulaire investeringen

De cijfers laten ook zien dat circulaire investeringen een steeds groter aandeel van de fiscale stimulering innemen. Van het totale geschatte belastingvoordeel van € 152 miljoen kwam 38 procent terecht bij investeringen die bijdragen aan een circulaire economie. Naast circulaire bouwprojecten ging het daarbij veelvuldig om grondstofbesparende productieapparatuur en installaties voor hergebruik van materialen en energieopslag, waaronder batterijsystemen.

Landbouw en mobiliteit

In de landbouwsector was sprake van een breed palet aan investeringen. Mulch-apparatuur, waarmee onkruid zonder chemische middelen kan worden bestreden, was met 664 aanvragen de populairste categorie. Ook precisielandbouw bleef sterk vertegenwoordigd, met bijna tweehonderd aanvragen voor spuitmachines die bestrijdingsmiddelen gericht kunnen doseren via detectiesensoren. Daarnaast investeerden ondernemers circa € 140 miljoen in Groen Label Kassen.

Ook mobiliteit blijft een belangrijke pijler onder de MIA/Vamil-regelingen. Ondernemers investeerden in totaal ruim € 500 miljoen in duurzame vervoersmiddelen. Vooral elektrische bussen, emissievrije vrachtwagens en elektrische mobiele werktuigen trokken veel belangstelling. Volgens RVO neemt daarbij ook de vraag naar ondersteunende energie-infrastructuur toe, waaronder laadvoorzieningen en batterijopslag.

Binnen het thema klimaat en lucht ging het grootste individuele belastingvoordeel naar apparatuur voor elektrificatie van productieprocessen in de chemische industrie. Bedrijven gebruiken dergelijke installaties om fossiele energiebronnen te vervangen door elektriciteit.

De sterke groei van het gebruik van de regelingen onderstreept volgens RVO dat fiscale stimulering een belangrijke rol blijft spelen bij duurzame investeringen. Tegelijkertijd groeit daarmee ook het belang van de jaarlijkse Milieulijst, die in de praktijk steeds meer richting geeft aan investeringsbeslissingen van bedrijven.

Het jaarverslag van de RVO is hier te vinden.