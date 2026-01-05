Overheid trekt minder geld uit voor MIA/Vamil

Jaarlijks doen bedrijven voor € 3 tot 5 miljard aan milieu-investeringen een beroep op de MIA/Vamil. Dit jaar is het budget teruggeschroefd: vorig jaar was er nog € 189 miljoen beschikbaar aan MIA-voordeel en € 20 miljoen aan Vamil-budget.

Basis voor de beide regelingen is de Milieulijst 2026. Investeren ondernemers in een van de ruim 200 innovatieve en milieuvriendelijke technieken op die lijst, dan kunnen zij die investeringen aftrekken van de winst. Op de lijst staan enkele nieuwe innovatieve technieken; voor een aantal investeringen die al op de Milieulijst stonden, zijn de mogelijkheden uitgebreid. Vergeleken met 2025 zijn er 12 nieuwe investeringen opgenomen, 78 investeringen gewijzigd en 27 investeringen van de lijst verwijderd.

Nieuwe technieken

Nieuwe technieken die op de lijst staan, zijn onder meer een elektrische maaiboot om begroeiing vanaf het water te verwijderen, een inzamelvoorziening voor verfresten en spoelwater, een elektrische funderingsmachine voor bouwwerkzaamheden, een installatie voor organische nitraatproductie op een glastuinbouwbedrijf, een automatisch meetsysteem voor ammoniakemissie in een stal en een innovatief systeem voor de aanpak van onkruid.

Meer voordeel voor elektrificatie

Voor elektrische mobiele voertuigen is het bedrag dat in 2026 belastingvoordeel krijgt, verhoogd naar 90% van het investeringsbedrag. Het minimuminvesteringsbedrag is € 25.000.

Voor een aantal investeringen in vervoersmiddelen die al op de Milieulijst stonden, zijn daarnaast de mogelijkheden uitgebreid. Zo krijgen ondernemers nu ook belastingvoordeel voor elektrische bakfietsen als zij die gebruiken voor het vervoer van dieren. Oplaadkluizen mogen nu ook worden gebruikt voor het opladen van elektrisch (hand-)gereedschap.

Het oplaadpunt voor elektrische zware voertuigen en mobiele werktuigen is van de Milieulijst verwijderd. Via de regeling Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (Sprila) kunnen ondernemers daar wel overheidssteun voor krijgen. Ook is het in 2026 niet meer mogelijk het belastingvoordeel van de MIA/Vamil te combineren met een subsdie van de regeling Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) of de Subsidieregeling Waterstof in mobiliteit (SWIM).

Andere wijzigingen in de regelingen zijn dat voor investeringen in veestallen met een lagere milieubelasting een aantal voorwaarden vervallen, zoals het aantal dierplaatsen. Voorbeelden van investeringen voor agrariërs die niet meer op de lijst staan, zijn een ruwvoermengsysteem voor herkauwers (zoals koeien) en mulch-apparatuur (voor organische bodembedekking in land- en tuinbouw).

Maximaal vloeroppervlak vergroot

Voor alle gebouwen op de Milieulijst geldt nu dat bedrijven de (BENG-)berekening van de energieprestatie moeten laten doen door een vakbekwaam adviseur. Ook is voor alle industriegebouwen met een duurzaamheidscertificaat (volgens de maatlatten Breeam- of GPR) het maximale bruto vloeroppervlak (bvo) waarvoor ondernemers via de MIA belastingvoordeel krijgen, verhoogd van 5.000 vierkante meter naar 7.000 vierkante meter.

