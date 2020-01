Jaar uit, jaar in, van 2019 naar 2020: Goede voornemens voor het komend jaar?

Toch even een terugblik op 2019. Het gedoe rond bij Imtech en KPMG of Deloitte en het Zuid-Afrikaanse Steinhof is nog niet voorbij. In de VS trekt EY de aandacht met interne seminars waarin gesteld wordt dat vrouwen zich toch wel een beetje stereotyp moeten gedragen. En PwC vond Volkswagen AG ooit een lichtend voorbeeld wanneer het om compliance ging. Maar goed dat was voor het dieselschandaal. Genoeg over de Big Four. Bij de Accountantskamer zijn procedures tegen MKB-accountants oververtegenwoordigd.

Over de bestuurssoap bij de NBA –de fittie tussen inmiddels (bijna) ex-interimmer Mannak en het NBA-bestuur – zullen we het even niet meer hebben. We zijn wel benieuwd naar de volgende aflevering.

Nu even het goede nieuws

Accountancy als branche groeit weer. Na jaren sukkelen en krimp zit het nu weer mee. Nemen we 2015 als startpunt (index 100, bron: CBS). Dan staat die index voor 2018 op een stevige 114,6 en zou het mij niet verbazen wanneer deze index voor 2019 door de 120 gaat. Wel een kanttekening. De zakelijke dienstverlening als geheel scoort in 2018 123,2 en gaat over 2019 waarschijnlijk over de 130.

Het tussenrapport van de CTA, de club die de politiek moet gaan adviseren over de toekomstige inrichting van het accountantsberoep viel – toch wel een onverwacht – best nog wel positief uit. Clichés zoals verplichte roulatie tussen kantoren bij OOB-opdrachten, (te) strikte scheidingen tussen controle en advies zijn aldus het interim-rapport toch iets minder waar dan accountancycriticasters eerder veronderstelden. De commissie gaf stevige kritiek op de AFM. Te veel focus op ticking the box. Daar lijkt de AFM inmiddels van geleerd te hebben. Het AFM-rapport over o.a. BDO, Mazars, Grant Thornton, Baker Tilly en accon avm is daar m.i. een goed voorbeeld van. Kwaliteitsonderzoek naar door de kantoren uitgevoerde controles. Het kwaliteitsoordeel van de AFM is hoger naarmate het kantoor een grotere auditpraktijk heeft. De AFM heeft de cultuur binnen de audittakken van de diverse kantoren onderzocht: Wat leggen kantoren daarover expliciet vast? Handelen ze daar na? Gesprekken met management en medewerkers, evenals anonieme enquêtes binnen de organisatie. Kortom een manier van onderzoek waar m.i. niets op aan te merken valt. En ook daar: naarmate het kantoor groter is, is de positief kritische beroepscultuur beter geborgd. Dit rapport is eigenlijk verplicht leesvoer voor ieder kantoor dat serieus wil nadenken en werken aan de cultuur binnen de haar organisatie.

En hoe gaat het in het MKB-kantoor?

Hoe ziet het nieuwe jaar eruit. Hetzelfde als het oude jaar? Continuïteit is nog steeds een groter fenomeen dan verandering. Ja, het gaat best wel goed met accountants en hun kantoren. Maar toch veranderingen komen – weliswaar niet als een tsunami – wel onverbiddelijk op de branche af dus ook op MKB-kantoren. Stille revoluties die geleidelijk aan vreten aan de omzet. Zie de achterstand van accountancy op de zakelijke dienstverlening. ZZP’ers die al hun administratie gewoon zelf doen. Schuift dat door naar het kleine MKB? Komen we straks (nu) in de situatie dat een administratie eigenlijk niet of nauwelijks meer gevoerd hoeft te worden omdat die er dankzij – slimme, robotic, no-hands, internet-of-things, handsfree of hoe je het ook wil noemen – accountingsoftware er eigenlijk altijd is. En dat audit en advies voor een heel groot deel te automatiseren valt? Of blijft persoonlijk contact en service een onmisbaar USP?

Zou jij je eigen kantoor kopen?

Ga je daar met jouw kantoor in mee, wacht je een beetje af, of denk je het zal mijn tijd wel duren? Volgens mij is het goede antwoord te vangen in één vraag. En wanneer je daar langer dan 10 seconden over na moet denken is het niet goed! Beste wensen, mede namens team AV, zowel zakelijk als privé voor 2020.

Oh ja, de vraag:

Zou jij je eigen kantoor kopen?