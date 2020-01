Vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen

Het Ministerie van Financiën heeft een nieuw overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen en antwoorden over de btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Omdat per 1 januari 2020 de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking is getreden zijn enkele vragen uit de oude serie namelijk achterhaald. Meer informatie over de nieuwe kleineondernemersregeling en zonnepanelen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

In de nieuwe serie wordt onder anderen ingegaan op de termijn voor het terugvragen van de btw, het deel van de btw op de zonnepanelen dat teruggevraagd kan worden en de berekening voor particuliere zonnepaneelhouders van de (aftrek van) btw bij aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Het complete overzicht is hier te vinden (pdf).