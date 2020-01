Inflatie Nederland twee keer boven EU-gemiddelde

De consumentenprijzen zijn in 2019 met gemiddeld 2,6% gestegen. Dit is de sterkste stijging sinds 2002. Het EU-gemiddelde ligt op 1,2%. Alleen Slowakije heeft een hogere inflatie dan Nederland. Dit meldt het CBS.

BTW boosdoener

De sterke prijsstijgingen komt vooral door de btw-verhoging op levensmiddelen per 1 januari 2019. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in de supermarkt waren in 2019 gemiddeld 4% duurder dan een jaar eerder. Dit is de sterkste prijsstijging in ruim tien jaar tijd. Voedingsmiddelen zijn zo’n 10% uit van alle consumptieve bestedingen. De prijzen in restaurants, cafés en bedrijfskantines gingen met 4,6% omhoog.

Energie flink duurder

Door hogere leveringstarieven en heffingen op gas en elektriciteit was elektriciteit in 2019 gemiddeld 15,7% duurder dan in 2018. De prijs van gas steeg gemiddeld 10,6%. De kosten van thuiszorg daalden het meest, met 31%. Ook mobiele telefonie werd goedkoper, ruim 19%.

Slowakije

Sinds januari 2019 ligt de inflatie van Nederland beduidend hoger dan in de eurozone. Gemiddeld was de prijsstijging in de eurozone in 2019 1,2%. Alleen in Slowakije namen de prijzen afgelopen jaar nog sterker toe.