KroeseWevers in zee met fintechbedrijf Capsearch

KroeseWevers Corporate Finance is een samenwerking gestart met fintech-onderneming Capsearch. Dat platform biedt toegang tot ruim 40 financiers.

KroeseWevers, 22e in de top 30 van accountantskantoren, begeleidt met het onderdeel Corporate Finance ondernemingen bij het verkrijgen van financiering. ‘Een financieringsspecialist stelt met het Capsearch-platform een digitale financieringsaanvraag op precies zoals een financier die graag ziet’, aldus het bedrijf. Het netwerk van Capsearch telt meer dan 40 financiers. Het platform koppelt vraag en aanbod in de financieringsmarkt. Financieringen lopen niet meer vanzelfsprekend via een bank, zegt René Otten, senior adviseur corporate finance bij KroeseWevers. ‘Als financieringsspecialist kunnen wij een grotere rol spelen bij kredietverlening aan het MKB door aanvragen deskundig en met versnelde doorlooptijden te begeleiden. Door de vele marktpartijen kan financieren van een onderneming tegenwoordig een aardige klus zijn.’

Eén aanvraag

Het voordeel van Capsearch is dat de adviseur maar één aanvraag hoeft op te stellen voor meerdere financieringsbedrijven, zegt directeur Max Henny. ‘Elke financier heeft nog zijn eigen manier waarop deze een aanvraag voor financiering ontvangt. Als een adviseur offertes van meerdere partijen wil ontvangen, dan moet je voor elke financier apart meestal een uitgebreid proces door. Via Capsearch stel je nu als adviseur maar één aanvraag op, die je eenvoudig naar alle aangesloten financiers stuurt.’