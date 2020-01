‘Werknemers gaan dit jaar meer pensioenpremie betalen’

Het is al zeker dat bijna een miljoen werknemers dit of volgend jaar meer gaan betalen voor pensioen, concludeert het FD uit eigen onderzoek. ‘Ondanks de oproep van minister Wouter Koolmees om premies niet te laten stijgen.’

De helft van de 48 bedrijfstakpensioenfondsen schroeft de premie op, of verlaagt de toegezegde uitkering. Zo gaan de premies in de bouw met 10% omhoog; bedrijven in de glastuinbouw en bloembollenteelt gaan 13% meer betalen. Anderzijds blijven de premies voor bibliotheekmedewerkers en personeel van levensmiddelengroothandels gelijk, maar gaat de pensioenopbouw voor deze groepen met respectievelijk 20% en 12% omlaag. Een hogere pensioenpremie drukt het loon en de bedrijfswinst. Een pensioenfonds kan ook besluiten een lagere uitkering toe te zeggen voor de ingelegde premie: daarmee wordt het pensioen voor de werknemer ook duurder.

Metaalsector verhoogt premie volgend jaar

Van de grootste tien pensioenfondsen verhogen alleen Bouw (ruim 154.000 actieve deelnemers) en BPL (Landbouw, ruim 116.000 actieve deelnemers) dit jaar de premie. Andere grote pensioenfondsen verwachten volgend jaar met forse premiestijgingen te komen. Zo voorzien de fondsen in de metaalindustrie verhogingen met 16% (PME, 157.000 actieve deelnemers) en 26% (PMT, 408.000 deelnemers).

Ook ondernemingspensioenfondsen sleutelen aan de pensioenen. Het pensioenfonds van AkzoNobel Pensioenfonds laat de premie op hetzelfde niveau van circa 27%, maar verlaagt de opbouw met bijna 15%. Shell en Unilever laten weten dat de premies dit jaar stijgen.

Premiestijging of korten

Door de lage rente zijn premieverhogingen onvermijdelijk, aldus de fondsen. De premiestijging zou eigenlijk nog groter zijn dan nu wordt aangekondigd. Veel fondsen hebben de dekkingsgraad vorig jaar tot rond de 70% zien dalen. Pensioengerechtigden, die vanwege de lage dekkingsgraad met dreigende kortingen worden geconfronteerd, vinden dat er iets aan de te lage premies moet worden gedaan. Te weinig premie betekent immers een lagere dekkingsgraad. Anderzijds staan de toenemende pensioenkosten bij werkgevers en werknemers weer loonstijgingen in de weg.

Bron: FD, DNB