Commerciële dierenartsketen hield jarenlang te veel pensioenpremie in

Dierenkliniek Evidensia hield vijf jaar lang pensioenpremie in die niet werd afgedragen aan het pensioenfonds, bericht NRC. Accountant Deloitte zag dat in elk geval drie jaar lang niet.

“Bouwen aan de diergeneeskunde van morgen”, is het motto van IVC Evidensia. Wat de keten in elk geval vijf jaar lang niet deed, is bouwen aan het werknemersinkomen van morgen. Bij de eigen dierenartsen werden van 2020 tot en met 2024 pensioenpremies ingehouden die niet of niet volledig aan pensioenfonds SPD werden afgedragen. Dat zou per werknemer tot ruim € 1.000 per jaar schelen.

‘Dit moet zijn opgevallen’

Evidensia bevestigt de bevindingen van NRC en zegt eraan te werken om de fout recht te zetten. Om hoeveel dierenartsen en hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend. In totaal heeft Evidensia circa duizend dierenartsen in dienst die verplicht zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens vindt het “bizar”. “Over zo’n lange periode heb ik dit nog nooit meegemaakt. Dit moet intern zijn opgevallen, het zal niet om kinderachtige bedragen gaan.”

Advocaat pensioenrecht Jorn de Bruin sluit zich daarbij aan: “Het is op zijn minst behoorlijk slordig en wekt de schijn van slecht werkgeverschap. We zien dit eigenlijk alleen in faillissementssituaties. Dan wordt het gebruikt om het ene gat met het andere te vullen.”

Evidensia blijkt nog wel winst te maken, maar intern is er onrust. De afgelopen tijd vertrokken honderden ontevreden medewerkers, waardoor 24 van de 100 klinieken zijn gesloten. De opgestapte artsen voelden zich onder druk gezet om zo veel mogelijk omzet te draaien.

NRC sprak met twaalf dierenartsen, assistenten en andere (oud-)medewerkers en daaruit blijkt dat werknemers die ziek werden, met zwangerschaps- of ouderschapsverlof gingen of uit dienst traden ook structureel te weinig kregen betaald. Alleen wie daartegen protesteerde, kreeg waar hij recht op had.

In 2022 en 2023 werd bovendien ruim een half jaar geen pensioenpremie afgedragen voor 400 werknemers die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Die betalingsachterstand beloopt minimaal een half miljoen en is nog altijd niet rechtgezet.

Evidensia is een Brits-Zweedse commerciële keten in handen van investeringsfondsen EQT en Silver Lake en voedingsgigant Nestlé. Eerder berichtte NRC al over het wegsluizen van inkomsten naar belastingparadijs Guernsey en bonussen voor dierenartsen die klanten een duurdere behandeling aanpraten.

Premie te laag berekend

De ondernemingsraad sprak afgelopen maart met de directie van Evidensia Nederland over de achtergehouden pensioenpremies. In mei liet de directe weten: “Bij dierenartsen met een parttime dienstverband hebben wij pensioenpremie ingehouden over de meeruren, bij sommige gevallen is de premie niet afgedragen aan het Stichting Pensioenfonds Dierenartsen. Voor elke dierenarts die in de periode 2020-2024 meeruren uitbetaald heeft gekregen, wordt onderzocht of de ingehouden pensioenpremie correct is afgedragen. Als dit niet het geval is moet deze inhouding worden terugbetaald.”

Van oudsher regelen dierenartsen zelf hun pensioen bij SPD omdat zij meestal zelfstandige waren. Evidensia liet medewerkers echter een volmacht tekenen waarmee de keten aangifte en afdracht van pensioenpremies overnam. Artsen gaven aan het begin van het jaar hun inkomen door en dat was de basis voor de jaarpremie. Inkomsten buiten de reguliere uren om werden niet opgegeven, maar ook daar werd premie op ingehouden. En dat deel verdween dus in de zak van de werkgever. Het zou een administratieve fout zijn.

‘Externe accountant moet het hebben gezien’

Maar hoogleraar Lutjens vindt het geen geloofwaardig verhaal: “Elk bedrijf heeft interne controleprocedures. En anders moet de externe accountant wel hebben gezien dat er bedragen op de rekening staan die er niet horen. Dit valt buiten alle gebaande paden.” De accountant is Deloitte en die gaf tot en met 2022 een goedkeurende verklaring af voor de jaarverslagen van Evidensia Nederland.

Bron: NRC