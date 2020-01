Kamervragen over KOR

Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD) en haar fractiegenoot Thierry Aartsen hebben minister Hoekstra (Financiën) Kamervragen gesteld over de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR).

Ze stellen de Kamervragen naar aanleiding van een FD-artikel over het kleinere aantal aanmeldingen voor de nieuwe KOR, die op 1 januari is ingegaan. Er hebben zich 130.000 ondernemers voor aangemeld. Wie onder de € 20.000 omzet blijft, kan BTW-vrijstelling krijgen. ‘Deelt u de mening dat alle kleine ondernemers onder de nieuwe KOR zouden moeten kunnen vallen? Deelt u de mening dat dit niet het geval is en dat dit aangepast zou moeten worden omdat de administratieve lasten voor de kleine ondernemer door de nieuwe KOR niet zijn afgenomen en de nieuwe KOR daarmee zijn doel niet bereikt?’

Afschrikeffect

De VVD-leden willen ook weten hoe het kabinet tot een verwacht aantal van 200.000 aanmeldingen is gekomen en of Hoekstra de mening van ZZP Nederland en MKB-Nederland deelt dat de nieuwe regeling ondernemers afschrikt. ‘Herkent u het beeld dat het voor veel ondernemers onder de nieuwe KOR niet duidelijk is aan welke factuureisen moet worden voldaan? Kunt u een toelichting geven op de factuureisen waaraan een factuur moet voldoen?’

Daarnaast wijzen de Kamerleden erop dat de omzetgrens die is gekozen, de op een na laagste is in de EU. ‘Wat doet deze relatief lage omzetgrens met de concurrentiepositie van kleine ondernemers die handelen met het buitenland?’