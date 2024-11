Heinen ziet geen reden voor ingrijpen vanwege opmars private equity in accountancy

Heinen antwoordt op vragen van SP-fractievoorzitter Dijk over de “commerciële draaikolk” die private equity zou veroorzaken. “Het effect van private equity in de accountancysector is niet op één manier te duiden”, aldus de minister. “Accountantsorganisaties die zich openstellen voor een private equity-aandeelhouder kunnen daar baat bij hebben als er op een andere wijze geen ruimte is of kan ontstaan voor investeringen in innovatiever en efficiënter werken en daarmee in een hogere kwaliteit.”

Streven naar winst en langetermijnbelang

Streven naar winst is op dit moment ook al onderdeel van de bedrijfsvoering van accountantsorganisaties en niet alleen voorbehouden aan private equity, zo nuanceert Heinen. “Anderzijds ben ik me ervan bewust dat aandeelhouders, onder wie private equitypartijen, een groter belang kunnen hebben bij groei van de omzet en winst, en vooral ook uit kunnen zijn op kortetermijnrendement. Met als doel winst te maken bij doorverkoop van hun belang in de onderneming. Dit kan mogelijk botsen met het langetermijnbelang van de kwaliteit van de wettelijke controle. Daarom houd ik de ontwikkelingen van private equity in de accountancysector goed in de gaten.”

Geen reden voor zorgen over kwaliteit

De minister wijst er verder op dat de onafhankelijkheid van de accountant is geborgd in de wet, zoals de plicht dat accountants zelf de meerderheid van de stemrechten in een accountantsorganisatie moeten houden. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat de invloed van private equity afbreuk zal doen aan de kwaliteit van wettelijke controles.

Heinen gaat ook in op de kritische kanttekeningen van de AFM, die de risico’s van private equity groter vindt dan de kansen. “Het is positief dat de AFM aan accountancyorganisaties

aandachtspunten meegeeft voor het geval zij een pirvate equitydeelneming overwegen. Ik zie

vooralsnog geen aanleiding voor verdergaande wettelijke maatregelen dan die nu al gelden om de

onafhankelijke van de wettelijke controle te waarborgen.”