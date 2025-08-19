Heinen verwacht prijsdruk met nieuwe beroepsprofielen accountants

Demissionair minister Heinen ziet geen been in de nieuwe beroepsprofielen voor accountants, zo schrijft bij aan de Tweede Kamer. Hij voorziet dat accountants goedkoper worden en de opleidingen aantrekkelijker.

Aukje de Vries (VVD) had vragen gesteld over de onrust rondom de herijking van de beroepsprofielen voor accountants. Ze wilde weten wat Heinen van die herijking vindt. De minister gaat in op de optie om als AA de tekenbevoegdheid te halen met een verkorte vervolgopleiding. “Hierdoor kunnen accountants die aanvankelijk voor de mkb-variant hebben gekozen, door middel van een kortere route alsnog de certificeringsbevoegdheid behalen. Deze keuzemogelijkheid voor de accountant heeft als doel om de aantrekkelijkheid en de studeerbaarheid van het beroep verder te vergroten. Deze stap laat zien dat de accountancysector het belang ziet en bereid is om de nodige veranderingen in gang te zetten om het beroep toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken.”

Aantrekkelijkheid groter

Heinen is bekend met de onrust onder het mkb en mkb-accountants, maar hij verwacht niet dat het AA-accountantsberoep nu aan relevantie zal inboeten. “De accountant behoudt onder het nieuwe beroepsprofiel de mogelijkheid om opgeleid te worden als accountant mét of zonder certificeringsbevoegdheid, zoals die al bestond. Bovendien krijgt de accountant de mogelijkheid om na het afronden van de afstudeervariant Accountancy MKB, middels een verkort traject, alsnog de certificeringsbevoegdheid te behalen. Naar mijn mening zou dit juist de flexibiliteit en aantrekkelijkheid van het opleidingstraject kunnen vergroten, doordat het ruimte biedt voor zowel specialisatie als voor het opleiden van breed inzetbare accountants met certificeringsbevoegdheid.”

Door het verkorte extra traject op de mkb-accountantsopleiding te laten aansluiten is de extra studietijd relatief beperkt, aldus de minister. “Dit zou AA’s kunnen stimuleren om een certificeringsbevoegdheid te behalen, waardoor het aantal AA’s met deze bevoegdheid kan toenemen.”

Aantal leden NBA

Heinen geeft ook een overzicht van de ledentallen per eind vorig jaar. Tegenover een toename van het aantal RA’s met 106 tot 16.745 stond een daling van het aantal AA’s tot 5.808, 59 minder dan een jaar eerder. Bij RA’s zat de groei vooral bij de openbaar accountants, de krimp bij de AA’s kwam met name op het conto van de accountants in business.

Drukkend effect op de prijs

Heinen denkt dat het nieuwe beroepsprofiel accountantsdiensten mogelijk goedkoper gaat maken:

“Het nieuwe profiel en de bijbehorende opleiding zijn erop gericht om het accountantsberoep aantrekkelijker te maken. Dit heeft als doel om het aantal certificeringsbevoegde accountants te vergroten. De markt bepaalt de prijs voor de wettelijke controle op de jaarrekening. Die prijs komt tot stand in onderlinge afspraken tussen ondernemingen en accountantsorganisaties. Als het nieuwe beroepsprofiel leidt tot een toename van het aantal bevoegde accountants, dan kan dit, bij een gelijkblijvende vraag naar accountancydiensten, een drukkend effect op de prijs hebben.” Hij denkt niet dat de wijzigingen aan het beroepsprofiel invloed hebben op de geografische spreiding van accountants.

Eenheid is pakkie-an NBA

De minister geeft tot slot aan dat hij de oproep van beoogd NBA-voorzitter Bianca de Jong-Muhren steunt om tot eenheid te komen. Zelf ziet hij daarin geen bevorderende rol voor zichzelf: “In dit kader is het de verantwoordelijkheid van de NBA om de eenheid binnen de accountancysector te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Ik blijf met de NBA in gesprek over signalen die vanuit de sector mij bereiken.”