Kamer wil gratis belastingaangifte voor ondernemers

Ondernemers moeten vanaf 1 februari belastingaangifte doen via eHerkenning. Deze software kost zo’n 30 tot 45 euro per jaar. Een Kamermeerderheid wil dat aangifte voor ondernemers zo snel mogelijk weer gratis wordt.

Veiliger

eHerkenning is bedoeld om de digitale aangifte veiliger te maken. Daarmee vervalt per 1 februari 2020 de mogelijkheid voor BV-ondernemers om in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Anderen gebruiken DigiD. In Nederland hebben al 400.000 ondernemers eHerkenning. De regering wil dit uitbreiden naar alle BV-ondernemers. Zij moeten bij zes door de overheid aangewezen commerciële aanbieders een account aanvragen. Wie dit niet doet, riskeert een boete die kan oplopen tot honderden euro’s.

Gratis alternatief

Onder aanvoering van de VVD tekent de Tweede Kamer nu proces aan. Ook D66, CU, SP en PvdA zijn in principe voor eHerkenning, maar vinden dat ondernemers niet verplicht kunnen worden tot gebruik ervan als daaraan kosten (voor de software) zijn verbonden. Voor hen moet er een gratis alternatief blijven, waarbij wel de veiligheid van gegevens gewaarborgd is.

Wet nog niet aangenomen

Er is ook irritatie bij de Kamerleden dat ondernemers al eHerkenning verplicht moeten aanschaffen voor de aangifte, terwijl de wet digitale overheid pas vandaag in de Kamer wordt behandeld. Zonder die wet lijkt de wettelijke basis voor het verplichte gebruik van eHerkenning te ontbreken, zeggen de Kamerleden. De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

‘Oplossing gezocht’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor eHerkenning, laat in een reactie weten dat er ’wordt gezocht naar een oplossing’.