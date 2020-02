PwC komt met tien strategieën voor de omslag naar circulair businessmodel

Circulaire businessmodellen hebben bestaansrecht en bewijzen zich inmiddels in de praktijk, concludeert Jan-Willem van den Beukel, PwC-expert op het gebied van circulaire economie in een studie. Die biedt tien strategieën met voorbeelden waarmee organisaties aan de slag kunnen.

Van den Beukel heeft de studie gemaakt met PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen. Volgens hem is de essentie van circulariteit de economie zo organiseren dat die is afgestemd op de productiviteit van natuurlijke systemen. Een gezonde wereldeconomie kan wel degelijk de natuurwetten respecteren, vindt hij. ‘Het kan, dat blijkt inmiddels uit allerlei praktijkvoorbeelden. En dat het moet, is ook heel duidelijk.’

Startpunt voor discussie

In de studie ‘The road to circularity: why a circular economy is becoming the new normal’ worden tien strategieën beschreven die door organisaties worden toegepast om circulariteit te omarmen. ‘Het is een startpunt voor een discussie in elke organisatie over hoe circulariteit handen en voeten kan krijgen. Het beantwoordt wat organisaties ons vragen: wat kunnen wij concreet doen in onze context? Dit figuur laat zien dat er allerlei manieren zijn om een lineair systeem circulair te maken’, aldus Velthuijsen. Aan de strategieën zijn praktijkvoorbeelden gekoppeld, zoals van Encory, een joint venture van BMW en recyclingbedrijf Alba. Die stroomlijnt de logistiek, verwerking en marketing van gebruikte auto-onderdelen. Dat is een voorbeeld van remanufacturing, waarmee de levensduur van producten wordt verlengd. Volgens Vethuijsen zijn ICT-oplossingen cruciaal: ‘Circulariteit kan een aanjager zijn van digitalisering in organisaties. Het geeft richting in het ontwikkelen van digitale innovaties waarbij zowel de organisatie als het milieu gebaat is. Een ander economisch voordeel van circulariteit is de toenemende aantrekkelijkheid van het merk. Nog een voordeel is dat organisaties met een circulair businessmodel vanzelfsprekend minder gevoelig zijn voor prijsstijgingen van grondstoffen en voor de druk van regelgeving.’

Denken in systemen

Van den Beukel pleit voor een omslag naar systeemdenken over duurzaamheid: ‘Mensen zijn geneigd om gecompartimenteerd over duurzaamheid te denken in plaats van op systeemniveau. Maar de plasticsoep in de oceaan, klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zijn samenhangende gevolgen van een lineair economisch systeem. We zien inmiddels ook oplossingen die op systeemniveau bijdragen. Neem de nieuwe plasticeconomie op basis van gerecycled en biologisch afbreekbare plastic: die verbruikt minder energie; er is dus minder CO2-uitstoot, het zorgt voor minder vervuiling van de oceaan en van de voedselketen.’

Ontwerpfouten repareren

Volgens Van den Beukel zijn er genoeg mogelijkheden om circulair te gaan werken: ‘In een uur bereikt evenveel zonne-energie de aarde als we in een jaar aan energie consumeren. Bij verantwoord gebruik produceert de natuur genoeg biomassa – voedsel en materialen – om ook een groeiende wereldbevolking in haar behoeftes te voorzien. En zelfs per definitie eindige materialen als metalen en mineralen kunnen dankzij slimme inzet en hergebruik steeds weer als ‘nieuwe’ grondstoffen voor de industrie dienen. Kortom: een circulaire economie is mogelijk als we de ontwerpfouten in onze lineaire economie repareren.’

PwC wil zelf voor 2030 volledig circulair zijn. Dat moet onder meer bereikt worden door intern de CO2-uitstoot te beprijzen op € 100 per ton, zodat eerder voor duurzame alternatieven wordt gekozen.