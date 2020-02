Verplicht gebruik eHerkenning wellicht ook voor burgers

Het is mogelijk dat burgers net als bedrijven in de toekomst moeten gaan betalen voor het doen van belastingaangifte. Dat heeft minister Knops van Binnenlandse Zaken woensdag in de Tweede Kamer gezegd naar aanleiding van de ophef die is ontstaan over eHerkenning.

De Belastingdienst verplicht een deel van de ondernemers om per 1 februari gebruik te maken van eHerkenning voor hun belastingaangifte. Zij moeten bij een van de zes door de overheid aangewezen commerciële aanbieders een account aanvragen. Dit kost zo’n 40 euro per jaar. Veel kleine ondernemers zijn tegen die verplichting, net als ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Accountantskosten

Knops ging woensdag bij de behandeling van de Wet digitale overheid niet mee in de stelling van coalitiegenoot VVD dat bedrijven gratis aangifte moeten kunnen doen. De minister wijst er op dat het in andere gevallen heel gewoon is dat bedrijven kosten maken om belastingaangifte te doen, zoals bijvoorbeeld voor een accountantsverklaring.

De meeste bedrijven hebben volgens hem ook helemaal geen probleem met de extra kosten die bij de invoering van eHerkenning komen kijken. Alleen voor bijvoorbeeld pensioen- en stamrecht-BV’s, die enkel belastingaangifte doen, weegt het voordeel van eHerkenning niet op tegen de kosten, erkende Knops.

Burgers

De minister sluit bovendien niet uit dat ook burgers in de toekomst moeten gaan betalen. ‘Ook de aanschaf van een toegelaten privaat inlogmiddel voor burgers zal mogelijk tot kosten leiden’, sprak de minister in de Kamer.

Bron: FD